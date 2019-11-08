Надежда Мейхер и Алена Винницкая выступят на "Танцах со звездами" (Фото)

Новости шоу бизнеса:Украинские певицы Надежда Мейхер и Алена Винницкая восстановят дуэт после 16-летней паузы. Артистки будут выступать в прямом эфире "Танцев со звездами 2019".

Организаторы проекта "Танцы со звездами 2019" еженедельно поражают поклонников новыми темами прямых эфиров и приглашенными гостями. И в четвертьфинал шоу они подготовили для зрителей особый сюрприз: в 12 выпуске в дуэте споют Надежда Мейхер и Алена Винницкая – первые участницы "ВИА Гры".

Согласно анонсу, знаменитые украинские вокалистки объединятся только в одной песне. Надежда Мейхер и Алена Винницкая выполнят популярный хит "Я не вернусь", в который одна пара покажет чувственную постановку.

Что известно о сотрудничестве Винницкой и Мейхер?

Артистки получили бешеную популярность благодаря участию в группе "ВИА Гра". Алена Винницкая и Надежда Мейхер были первыми участницами коллектива, основанного в 2000 году. Однако в таком составе украинки выступали недолго: уже через 2 года к ним присоединилась Анна Седокова, а в 2003-м Алена Винницкая навсегда покинула группу. В дуэте с Мейхер блондинка записала десятки треков, самый известный из которых – "Попытка № 5".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@tanci1plus1) 8 Ноя 2019 в 3:00 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@tanci1plus1) 8 Ноя 2019 в 4:53 PST

Кроме этого, в четвертьфинале "Танцев со звездами 2019" выступит Катя Гуменюк, более известная как Ассоль. В последние дни октября артистка объявила о возвращении на большую сцену под псевдонимом katya. В прямом эфире шоу звезда исполнит чувственную композицию "Моя мама", под которую Анна Ризатдинова и Александр Прохоров станцуют джаз-модерн.

"Танцы со звездами"

Это шоу, в котором звездные участники вместе с профессиональными танцорами соревнуются за победу. Их выступления оценивает жюри, а также зрители, которые голосуют за любимые пары. В 2019 году судейские кресла заняли прима-балерина Екатерина Повар, знаменитые хореографы Григорий Чапкис, Влад Яма и Франциско Гомес.

Впервые проект "Танцы со звездами" на украинском телевидении появился в сентябре 2006 года на телеканале 1+1. Вышло 4 сезона, после чего шоу больше не транслировали. После 6 лет перерыва, в 2017 году легендарный проект "Танцы со звездами" вернулся на телеканал "1+1". Тогда же победила певица Наталья Могилевская и хореограф Игорь Кузьменко. После этого был проведен еще один сезон, где победу одержал комик Игорь Ласточкин и хореограф Илона Гвоздева.