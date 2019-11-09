"Она просто потрясающий человек": Серена Уильямс - о дружбе с Меган Маркл

Новости шоу бизнеса:Теннисистка Серена Уильямс рассказала о дружбе с Меган Маркл.

Пожалуй, ни для кого не секрет, что знаменитая теннисистка Серена Уильямс поддерживает дружеские отношения с Меган Маркл. И хотя у жены принца Гарри немало хлопот из-за воспитания 6-месячного сына Арчи и своих королевских обязанностей, она все же находит время для общения со спортсменкой.

Как известно, знаменитые американки начали дружить еще задолго до королевской свадьбы принца Гарри и Меган Маркл. Но после того, как бывшая актриса получила титул герцогини Сассекской, ничего не изменилось. Об этом рассказала Серена Уильямс в интервью телеканалу NBC.

Во время общения с журналистами теннисистка вспомнила, как Меган поддержала ее в финале US Open, который прошел в Нью-Йорке. И хотя Серена потерпела поражение в матче, присутствие подруги была очень важным для нее. В то же время визит герцогини Сассекской нес и тайны, которые случайно раскрыла Уильямс. По словам теннисистки, в сентябре 2019 года Меган осуществила первую поездку в США с новорожденным Арчи Гаррисоном.

"Меган прилетела в Нью-Йорк с новорожденным Арчи, чтобы посмотреть, как я играю. В тот же день они вернулись обратно. Наверное, я бы не смогла поступить так, как сделала она", – рассказала Серена Уильямс.

Кроме этого, теннисистка прокомментировала информацию британских СМИ о своенравном характере Меган Маркл. Серена заявила, что уже давно общается с герцогиней и всегда получает от нее важную поддержку и советы. В то же время проявлений невыносимого характера или надменности, о которых писали британские таблоиды, Уильямс никогда не наблюдала.

"Тот ее приезд – одна из многих вещей, которые она делает для меня. Я звоню и пишу ей в любое время, плача, рассказываю о своих эмоциях, потому что она всегда рядом. Меган часто откладывает все и поддерживает меня. Она просто потрясающий человек. Уверена, что Мэг – одна из самых сильных, хороших и милых женщин из всех, кого я знаю", – добавила она.

Вероятно, интервью Серены Уильямс было направлено на поддержку герцогов Сассекских в "войне" против СМИ. Принц Гарри и Меган Маркл подали судебные иски на владельцев таблоидов Тhe Sun, Daily Mirror и Mail on Sunday. Они утверждают, что журналисты незаконно прослушивают телефонные разговоры и имеют доступ к голосовым сообщениям, нарушая права человека. Кроме этого, на пару всегда ищут скандальную информацию, чтобы разрушить имидж в глазах британцев. В частности, Меган Маркл заявила, что представители СМИ пересекли границу, когда опубликовали ее частную переписку с отцом и публиковали резонансные новости во время ее первой беременности.