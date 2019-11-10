"Он хочет строить отношения": Бен Аффлек закрутил новый роман (Фото)

Фактически пара рассталась еще в 2015-м, но договорилась вместе заботиться о детях. Известно, что семья распалась из-за измен Аффлека, его пристрастия к алкоголю и азартным играм.
Теперь же актер покинул список завидных холостяков, посетив презентацию Boohoo в Лос-Анджелесе с новой пассией.
Спутницей 47-летней звезды стала 33-летняя Кэти Черри. Для светского выхода композитор выбрала серебристый верх и обтягивающую юбку ниже колен, которая подчеркнула ее стройную фигуру. "Лук" высоко оценили все присутствовавшие.
Отметим, что пара познакомилась не на съемках фильма, а через закрытое мобильное приложение Raya. Случилось это несколько месяцев назад.
Ben Affleck’s New Girl Katie Cherry Parties At Club https://t.co/XORxz7Fo6e pic.twitter.com/eC97784tPm
— (@w3celeb) 8 ноября 2019 г.
Возлюбленных также заметили вместе в голливудском казино неделей ранее, правда, те не были романтически настроены. Пара лишь делала ставки.
Расставшись с продюсером Saturday Night Live Линдсэй Шукус, Аффлек заявил, что планирует сосредоточиться на здоровье и семье, прежде чем снова строить отношения. Однако недавно он подтвердил, что у него завязался новый роман — он полностью отказался от употребления алкоголя и решил начать жизнь с чистого листа.
Близкий к знаменитости источник также подчеркнул, что у звезды много планов на ближайшее будущее. "Бен хочет встречаться с кем-нибудь, но понимает, что нужно принимать решения, не торопясь.
Он хочет убедиться, что достаточно здоров, чтобы быть надежным партнером. Бен желает строить отношения с той, кто поддержит его трезвый образ жизни", — сообщил коллега Аффлека.