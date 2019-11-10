"Он хочет строить отношения": Бен Аффлек закрутил новый роман (Фото)

Новости шоу бизнеса:В октябре прошлого года Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер подписали документы о разводе.

Фактически пара рассталась еще в 2015-м, но договорилась вместе заботиться о детях. Известно, что семья распалась из-за измен Аффлека, его пристрастия к алкоголю и азартным играм.

Теперь же актер покинул список завидных холостяков, посетив презентацию Boohoo в Лос-Анджелесе с новой пассией.

Спутницей 47-летней звезды стала 33-летняя Кэти Черри. Для светского выхода композитор выбрала серебристый верх и обтягивающую юбку ниже колен, которая подчеркнула ее стройную фигуру. "Лук" высоко оценили все присутствовавшие.

Отметим, что пара познакомилась не на съемках фильма, а через закрытое мобильное приложение Raya. Случилось это несколько месяцев назад.

Возлюбленных также заметили вместе в голливудском казино неделей ранее, правда, те не были романтически настроены. Пара лишь делала ставки.

Расставшись с продюсером Saturday Night Live Линдсэй Шукус, Аффлек заявил, что планирует сосредоточиться на здоровье и семье, прежде чем снова строить отношения. Однако недавно он подтвердил, что у него завязался новый роман — он полностью отказался от употребления алкоголя и решил начать жизнь с чистого листа.

Близкий к знаменитости источник также подчеркнул, что у звезды много планов на ближайшее будущее. "Бен хочет встречаться с кем-нибудь, но понимает, что нужно принимать решения, не торопясь.

Он хочет убедиться, что достаточно здоров, чтобы быть надежным партнером. Бен желает строить отношения с той, кто поддержит его трезвый образ жизни", — сообщил коллега Аффлека.