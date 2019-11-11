Вот это отъелся: звезда "Гладиатора" потолстел до невероятных размеров (Фото)

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Понедельник, 11.11.2019
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21:52 Сегодня Телеграф showdream.org

Новости шоу бизнеса:Новые фото 55-летнего Рассела Кроу появившиеся в Сети, потрясли его фанатов: таким актера еще не видели.

Кроу, в сопровождении своей ассистентки, появился в аэропорту Сиднея облаченным в спортивные брюки и темно-синее поло, которое не до конца прикрывало его огромный, выдававшийся вперед живот.

Как заметил один их фанатов, актер выглядел так, как будто он не меньше, чем на восьмом месяце беременности!

На самом деле, актер уже в прошлом году выглядел сильно располневшим. Но появившись на благотворительном мероприятии в Риме, актер рассказал, что набрал вес специально - для роли в фильме "Стертая личность".

 
 
 
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Our favorite #Gladiator is looking different these days. Via: @pagesix #russellcrowe

Публикация от AllNewsInc (@allnewsinc)

Заметим, что уже тогда фанаты актера были обеспокоены тем, как бы такое состояние актера не нанесло вреда его здоровью. Но, как показали последние снимки актера, с тех пор он потолстел еще больше.

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А ведь по собственному признанию Кроу, в прошлом году он весил около 140 килограммов! Даже если допустить, что Рассел снова набрал вес ради очередного кино, его физическая форма невольно наводит на мысль, что это может плохо кончится для Кроу.

Фанаты задаются вопросом, до каких пор актер будет по своей воле подвергаться таким рискованным экспериментам над самим собой… Ведь в прошлом Кроу уже немало потрудился над разрушением нормального обмена веществ в своем организме.

Он резко худел и толстел ради ролей много раз. Причем, худеть, как рассказывал сам Рассел ему с каждым разом становилось все труднее. Но это не останавливало его от последующих попыток.

По всей видимости, Рассел уже давно махнул на себя рукой и забыл, как он выглядел когда-то. А ведь во времена съемок в прославившем его "Гладиаторе", его стройной и мускулистой фигурой восхищались тысячи фанаток.

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Вес, Рассел Кроу, Огромный живот.
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