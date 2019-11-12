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Дженнифер Энистон выложила архивный снимок со времен "Друзей" (Фото)

Дженнифер Энистон выложила архивный снимок со времен "Друзей" (Фото)
15:52 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Американская актриса искренне поздравила своего стилиста с днем рождения.

Дженнифер Энистон на днях опубликовала архивный снимок, на котором запечатлены она и Крис Макмиллан.

Личный стилист и близкий друг голливудской дивы отпраздновал свой день рождения, а его любимая клиентка не забыла отметить это на своей странице в Instagram.

Дженнифер Энистон с ностальгией вспоминает старые деньки, особенно времена съемок американского популярного сериала "Друзья", когда, по словам самого Макмиллиана,  тогда он просто "отрезал вьющиеся волосы Энистон".

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"С днем рождения, Крисси. Мы прошли долгий путь, детка", - сопроводила старую и новую фотографии актриса.

 
 
 
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Happy Birthday, Chrissy We've come a long way, baby

Публикация от Jennifer Aniston (@jenniferaniston)

За 2 дня публикация набрала около 3,5 миллионов просмотров, особенно восторженных отзывов от подписчиков Дженнифер Энистон.

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Все по теме:

Дженнифер Энистон, Поздравление, День рождение, Крис Макмиллан.
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