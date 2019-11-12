Дженнифер Энистон выложила архивный снимок со времен "Друзей" (Фото)

Новости шоу бизнеса:Американская актриса искренне поздравила своего стилиста с днем рождения.

Дженнифер Энистон на днях опубликовала архивный снимок, на котором запечатлены она и Крис Макмиллан.

Личный стилист и близкий друг голливудской дивы отпраздновал свой день рождения, а его любимая клиентка не забыла отметить это на своей странице в Instagram.

Дженнифер Энистон с ностальгией вспоминает старые деньки, особенно времена съемок американского популярного сериала "Друзья", когда, по словам самого Макмиллиана, тогда он просто "отрезал вьющиеся волосы Энистон".

"С днем рождения, Крисси. Мы прошли долгий путь, детка", - сопроводила старую и новую фотографии актриса.

За 2 дня публикация набрала около 3,5 миллионов просмотров, особенно восторженных отзывов от подписчиков Дженнифер Энистон.