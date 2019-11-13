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Юморист Ильяс Хасанов погиб в аварии

Юморист Ильяс Хасанов погиб в аварии
11:10 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:В страшной аварии погиб звезда КВН, известный комик и основатель клуба стендаперов Ильяс Хасанов.

В жутком ДТП погиб Ильяс Хасанов. Российский юморист выступал в КВН и "Рассмеши комика", а в 2018 году побывал в Украине.

В ночь на 12 ноября в больнице города Набережные Челны умер 30-летний Ильяс Хасанов. Иномарка известного актера на большой скорости столкнулась с грузовиком. Произошло это 8 ноября на трассе Казань – Набережные Челны. От удара авто сильно повредилось и загорелось, а Ильясу Хасанову и его четырем коллегам по Татарской лиге КВН оказывали помощь очевидцы.

На месте погибла подруга актера Фарида Таштабанова. В то же время других пассажиров автомобиля – звукорежиссера Руслана Тюпу, редактора лиги КВН и ведущего Руслана Харисова и администратора Екатерину Захарову – доставили в госпиталь с травмами различной степени тяжести. В течение трех дней медики боролись за жизнь Ильяса Хасанова, однако в ночь на 12 ноября он умер в больнице, так и не придя в сознание после ДТП. 

Умер Ильяс Хасанов: биография юмориста

Родился Ильяс Хасанов в российском городе Набережные Челны. Именно туда знаменитый юморист ехал в день смертельного ДТП. Даже с приходом немалой славы и популярности артист не собирался покидать родной город, помогая талантливым юмористам реализовать себя. В Набережных Челнах актер приобрел дом, где поселился со своей женой и 4-летней дочкой.

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Уже за несколько лет своей деятельности Ильяс Хасанов из обычного юмориста КВН стал основателем первого в городе стендап-шоу. Любил комик и сам давать мастер-классы, проводя лекции и выступая со своими заготовками. Во время шоу Ильяс Хасанов охотно шутил над своей внешностью и маленьким ростом, что вызвало смех даже у скептических зрителей.

Кроме этого, Ильяс Хасанов был участником программы "Comedy Батл" и "Рассмеши комика". В 2018 году россиянин приезжал в Украину, где на столичной сцене выступил со своими шутками. Стендап истории рассмешили Владимира Зеленского и Евгения Кошевого, а Ильяс Хасанов вышел из зала с 20 тысячами гривен.

Ильяс Хасанов был не только успешным юмористом, но и блогером. В сети он публиковал кадры из своей личной жизни, демонстрируя снимки своих будней и съемок. Не забывал Ильяс Хасанов и о своей семье: фанатам, он охотно показывал совместные фото с единственной дочкой Алисой, которой в мае 2019 года исполнилось 4 года.

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Знаменитости, Комик, Юморист, Альманах, Альманах-2019, Смерть комика, Ильяс Хасанов.
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