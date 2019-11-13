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Актер Юэн МакГрегор потребовал ускорить развод со своей женой

Актер Юэн МакГрегор потребовал ускорить развод со своей женой
12:34 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса:Больше 20 лет он прожил со своей женой, 53-летней Ив Мавракис, нажил четырех детей – и теперь со скандалом разводится.

Юэн МакГрегор купил любовнице дом в Лос-Анджелесе и решил не платить семье алименты.

48-летний Юэн МакГрегор, судя по последним действиям, стал олицетворением пословицы про "седину в бороду и беса в ребро". Причиной распада одной из образцовых голливудских семей стала 34-летняя Мэри Элизабет Уинстед, с которой Юэн снимался в сериале "Фарго" в 2017 году.

Тогда целующуюся парочку заметили в одном из ресторанов за ужином. В тот момент актер был еще женат – на развод она подал только в начале 2018 года. После этого на мероприятиях он стал появляться не с Ив, а с Мэри. От Юэна отвернулись даже родные дети. Старшая дочь Клара, к примеру, публично отозвалась в Instargam о Мэри как о "дешевке".

Однако в США развод, особенно когда он касается опеки над детьми и имущества, – дело затяжное. Сейчас МакГрегор требует от суда ускорить бракоразводный процесс, аргументируя это желанием вступить в новый брак. По мнению инсайдеров, его торопит сама Уинстед. Процесс развода затянулся по банальной причине – из-за денег. Сначала Юэн выплачивал алименты жене, как обманутой стороне, и детям. Однако через год он поменял свое решение, возможно, под влиянием новой пассии. Теперь актер хочет, чтобы суд снизил размер выплат.

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Причины неожиданной жадности можно объяснить еще одним фактом. Как сообщает издание Radar Online, недавно Юэн тайно купил Мэри новый дом в Лос-Анджелесе в районе Топанга, где проживают другие голливудские звезды – район считается тихим местом, где знаменитости могут спрятаться от посторонних глаз.

Даже если паре не удастся в скором времени связать себя узами брака, они будут связаны по работе – Макгрегор и Уинстед снимаются в фильме "Хищные птицы", который выйдет в прокат в 2020 году.

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Отношения, Развод, Актер, Юэн Макгрегор, Знаменитость.
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