Актер Юэн МакГрегор потребовал ускорить развод со своей женой

Новости шоу бизнеса:Больше 20 лет он прожил со своей женой, 53-летней Ив Мавракис, нажил четырех детей – и теперь со скандалом разводится.

Юэн МакГрегор купил любовнице дом в Лос-Анджелесе и решил не платить семье алименты.

48-летний Юэн МакГрегор, судя по последним действиям, стал олицетворением пословицы про "седину в бороду и беса в ребро". Причиной распада одной из образцовых голливудских семей стала 34-летняя Мэри Элизабет Уинстед, с которой Юэн снимался в сериале "Фарго" в 2017 году.

Тогда целующуюся парочку заметили в одном из ресторанов за ужином. В тот момент актер был еще женат – на развод она подал только в начале 2018 года. После этого на мероприятиях он стал появляться не с Ив, а с Мэри. От Юэна отвернулись даже родные дети. Старшая дочь Клара, к примеру, публично отозвалась в Instargam о Мэри как о "дешевке".

Однако в США развод, особенно когда он касается опеки над детьми и имущества, – дело затяжное. Сейчас МакГрегор требует от суда ускорить бракоразводный процесс, аргументируя это желанием вступить в новый брак. По мнению инсайдеров, его торопит сама Уинстед. Процесс развода затянулся по банальной причине – из-за денег. Сначала Юэн выплачивал алименты жене, как обманутой стороне, и детям. Однако через год он поменял свое решение, возможно, под влиянием новой пассии. Теперь актер хочет, чтобы суд снизил размер выплат.

Причины неожиданной жадности можно объяснить еще одним фактом. Как сообщает издание Radar Online, недавно Юэн тайно купил Мэри новый дом в Лос-Анджелесе в районе Топанга, где проживают другие голливудские звезды – район считается тихим местом, где знаменитости могут спрятаться от посторонних глаз.

Даже если паре не удастся в скором времени связать себя узами брака, они будут связаны по работе – Макгрегор и Уинстед снимаются в фильме "Хищные птицы", который выйдет в прокат в 2020 году.