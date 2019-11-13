"Танцы со звездами 2019": Елена Кравец о своем уходе из шоу

Новости шоу бизнеса:Елена Кравец впервые прокомментировала свой уход из танцевального шоу.

Популярная украинская юмористка Елена Кравец, наиболее известная участием в "Квартал 95", покинула развлекательный проект "Танцы со звездами 2019". Через несколько дней актриса прокомментировала свой уход в четвертьфинале.

Как известно, выпуск "Танцев со звездами 2019" состоялся 10 ноября. Каждая из 5 пар представила по две постановки, одну из которых сопровождало выступление украинских знаменитостей. Однако, по результатам голосования шоу покинули Елена Кравец и Максим Леонов. “Танцы со звездами 2019” 12 выпуск: какая пара ушла из проекта в четвертьфинале

В среду, 13 ноября, юмористка впервые прокомментировала результаты четвертьфинала. Для этого Елена Кравец написала стихотворение, в котором поблагодарила за помощь своего партнера и команду "Танцев со звездами 2019". Кроме этого, она обратила внимание на символическую цифру 13, которая преследовала ее на протяжении всего участия в развлекательном проекте.

"Пара номер тринадцать. Тринадцать историй... И жизней тринадцать мы станцевали.

Мы всё сказали – себе и паркету,

На шаг не дойдя до эфира 13... Это было красиво, ярко и сильно,

Больно, весело, честно, порой наизнанку

И спасибо ему, что в моей книге жизни появились такие цветные картинки

Разлетелись все блестки, погасли софиты,

В титрах оставив лишь главных героев.

Их тоже 13... тех, кому благодарна, что теперь эта цифра будет счастливой)

Макс, Володя и Ксюша,

Игорь, Лада, Аленка,

Димка, Толик, Карина,

Оля, Света и Лена... Ошибки тут нет, получилось 12...

13-й в списке - каждый наш зритель. Спасибо, что верили в нас и простите, что был кое-где недотянут носочек...)", – написала Елена Кравец (текст приведен с учетом авторского стиля).

В течение всего шоу "Танцы со звездами 2019" хейтеры засыпали сеть подозрениями, что Елена Кравец несправедливо остается в проекте. Актриса совместно с Максимом Леоновым не всегда идеально выполняла па и была заметно слабее на фоне других участников. Следовательно, судьи по-разному оценивали ее выступления, а зрители каждую неделю спасали от зоны риска.

В то же время Елена Кравец не уставала опровергать все слухи, заявляя, что она по-настоящему работает в зале и видит свою семью всего несколько часов в сутки. "Нет, мне не стыдно! Потому что меня никто никуда не тянет", – заявила она в одном из видеодневников. После объявления результатов финала "Танцев со звездами 2019" Елена Кравец объявила речь, которая растрогала сеть.

"Я уверена: это были самые счастливые 4 месяца в моей жизни. Это была сказка, которая ожила. Хочу поблагодарить всех, кто присоединился к этому шоу. В первую очередь, Максима Леонова, ведь так сложно научить другого человека танцевать. И за то спасибо, что я не намерена прощаться с танцами... Спасибо моей семье, которая с пониманием отнеслась к моему отсутствию и поддерживала меня. Зрители, вы заставили меня поверить в себя", – поделилась Елена Кравец.