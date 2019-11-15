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Британская модель Деми Роуз заворожила поклонников пикантными фото

Британская модель Деми Роуз заворожила поклонников пикантными фото
09:32 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:24-летняя британская звезда снялась в откровенной фотосессии.

Британская модель Деми Роуз поразила своих поклонников обнаженными фотографиями на каменном пляже. Они были сделаны в популярном американском каньоне "Красная Скала". Подписчики звезды в инстаграме остались в восторге.

Британская звезда модельного мира и интернет-пространства Деми Роуз продолжила публиковать серию фотографий с калифорнийских пляжей. Ранее ее образ дополняли стринги и шляпа. Автором фотографий стал фотограф глянца Дэнни Десантос.

На новых провокационных фото звезда предстала вполне обнаженной. Единственным элементом, которым она совсем немного прикрыла пышную грудь, стал шарф. Модель позировала лежа на камнях. Грациозными изгибами тела Деми Роуз подчеркнула стройную талию и прикрыла интимные места. Ее манящий взгляд только добавляет фотографии пикантности.

Художник и его муза, – таинственно подписала фото Деми Роуз.

 
 
 
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An artist & his muse @dannydesantos 

Публикация от Demi Rose (@demirosemawby)

Деми Роуз взбудоражила фанатов пикантным фото в белье

Более тысячью увлекательных комментариев отблагодарили "британскую Кардашьян" ее подписчики, которых она не перестает поражать все новыми и новыми съемками.

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Модель, Фотосессия, Фото, Снимки, Деми Роуз, Британская модель.
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