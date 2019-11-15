Alyona Alyona сломала деревянную качелю в Исландии (Фото)

Новости шоу бизнеса:Украинский реперка Alyona Alyona, которая покорила не только отечественных меломанов, но и зарубежных экспертов, посетила Исландию.

На инстаграм-странице Alyona Alyona продемонстрировала фото забавной ситуации. По словам реперки, ей предложили окунуться в детство и покататься на качелях, которую установили посреди живописного поля в Исландии. Однако, конструкция развалилась во время развлечения, а Alyona Alyona оказалась на земле.

"Садись, Аленка, будет весело. Заметила, что в Исландии ненадежные качели", – написала реперка в сети.

Интересно, что Alyona Alyona не изменяет своему стилю. Перед поклонниками она предстала в черных брюках и удлиненной куртке, которые дополнила ярким обувью. Знаменитая реперка сплела волосы в гульку и, как обычно, отказалась от макияжа.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@alyona.alyona.official) 14 Ноя 2019 в 10:18 PST

Что известно про Alyona Alyona?

Это украинская рэп-исполнительница, получившая бешеную популярность благодаря трекам с простым народным текстом. До вокальной карьеры певица работала в детском саду села Барышевка Киевской области. Однако, из-за давления со стороны коллег и буллинга она уволилась. Первые клипы Alyona Alyona "Рыбки" и "Председатели" собрали миллионные просмотры на ютубе. Сейчас реперка может похвастаться успешным сольным альбомом "Пушка" и международными наградами, в частности, Anchor.