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Анна Ризатдинова поделилась секретами красоты и привлекательности

Анна Ризатдинова поделилась секретами красоты и привлекательности
21:21 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Чемпионка по художественной гимнастике, участница проекта " Танцы со звездами" Анна Ризатдинова раскрыла секреты своей стройной фигуры и несравненной красоты.

В интервью журналу Cosmopolitan Украина девушка призналась, что каждое утро она начинает со стакана воды с лимоном. "Это обязательное правило", - подчеркнула спортсменка.

"Потом на протяжении 15 минут занимаюсь йогой. Это занятие не занимает много времени, я знаю все упражнения уже наизусть и выполняю их на автомате. После этого я тщательно очищаю лицо при помощью пенки или геля для умывания, затем использую тоник. И, конечно же, не обойтись и без увлажняющего крема, летом еще наношу санскрин для защиты от ультрафиолета", - поделилась Анна.

Что касается ухода за волосами, то гимнастка использует маски и укрепляет локоны кератином.

"Большую часть времени я хожу с собранными волосами, из-за чего они устают и ослабевают, поэтому я стараюсь активно за ними ухаживать: делаю маски из кокосового масла, использую кондиционеры и спреи для волос. Из шампуней мне больше всего подходят американские производители. Также где-то раз в полгода я пытаюсь выделить время на процедуру по уходу за волосами - кератин", - рассказала Ризатдинова.

 
 
 
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Публикация от  (@anna_rizatdinova)

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Анна также признается, что очень любит вкусно поесть. Она обожает итальянскую пасту и десерты, и иногда балует себя этими лакомствами.

"Иногда балую себя фетуччини со сливочным соусом. В основном я ем рыбу, белое мясо с салатом либо же овощами на пару. Такая еда не вредит фигуре, но насыщает организм и дает силы для тренировок. Завтрак у меня, как правило, состоит из омлета или гранолы. А начать свой день не могу без кофе на безлактозном молоке. В моем рационе нет хлеба и других мучных продуктов, они создают лишнюю тяжесть. В машине всегда найдутся орехи и сухофрукты для легкого перекуса перед тренировкой. Лучшие варианты для обеда - салат "Цезарь" или блюдо с тунцом", - рассказала гимнастка.

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Анна Ризатдинова, Танцы со звездами, Секрет красоты, Танцы со звездами 2019.
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