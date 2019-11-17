Потап поделился забавным случаем, который произошел с ним в стриптиз-клубе

Новости шоу бизнеса:Украинский певец Потап рассказал о забавном случае.

Украинский рэпер и продюсер Потап признался, ходит ли он в стриптиз-клубы.

Об этом он рассказал в интервью «Светской жизни».

По словам исполнителя, когда он гастролировал в составе группы «Потап и Настя Каменских», то приезжал в разные американские города. Например, в Сан-Франциско, Сиэтл, Чикаго. И там они традиционно посещали рестораны и бары. В некоторых из них девушки танцевали стриптиз.

«Стриптизерша так сильно тянула меня из зала на сцену, что в итоге порвала пояс», – рассказал продюсер.

При этом Потап добавил, что поскольку он пишет песни, то обожает общаться с представителями разных социальных слоев населения.