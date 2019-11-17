Шакиру спасли от немоты: почему певице пришлось делать срочную операцию

Новости шоу бизнеса:Известной колумбийке пришлось пережить кровоизлияние в голосовые связки.

Кровоизлияние в голосовые связки случилось с известной певицей Шакирой в 2017 году.

Она лишилась голоса на несколько недель.

От неизбежной немоты ее спасла срочная операция. Теперь певица проходит регулярное обследование, опасаясь, что болезнь вернется.

Шакира призналась, что сначала не хотела обращаться за помощью к врачам. Она надеялась решить проблему с помощью медитации и гипноза. Пойти на операцию ее уговорили родные.

Во время болезни артистка стала агрессивной и вспыльчивой. Ее муж, футболист "Барселоны" Жерар Пике, стоически переносил все тяготы и не покидал певицу.

После исцеления каждый выход на сцену Шакира теперь считает подарком судьбы. В настоящее время она готовится выступить на финале Суперкубка в феврале 2020 года вместе с Дженифер Лопес.