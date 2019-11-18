Душа в душу: топ-5 самых крепких браков миллиардеров

1 Майкл и Сьюзен Делл (Michael and Susan Dell) Майкл Делл — основатель и бессменный руководитель компании Dell. Бизнесмен входит в сотню самых богатых людей планеты и его рейтинг продолжает расти! Первые свои деньги Майкл заработал в 12 лет и с тех пор уже не останавливался. Владелец технологического гиганта уже 30 лет женат на одной женщине, которую зовут Сьюзен. Супруга Майкла не сидит у него на шее — у женщины собственный дизайнерский бизнес и она достаточно успешна, хоть ей и далеко до мужа. В крепкой миллиардерской семье четверо детей, старшие из которых уже самостоятельно зарабатывают деньги и материально независимы.

2 Билл и Мелинда Гейтс (Bill and Melinda Gates) Основатель Microsoft Билл Гейтс неразлучен со своей женой Мелиндой уже 25 лет. Они познакомились, когда Гейтс уже был неприлично богат и, хоть и не являлся самым богатым человеком планеты, но уже стремительно приближался к этой отметке. Но Мелинду тоже нельзя назвать Золушкой, вышедшей замуж за принца. На момент знакомства с Биллом женщина уже была авторитетным и высокооплачиваемым бизнес-экспертом. У успешной пары трое детей. Билл продолжает заниматься делом всей своей жизни — компанией Microsoft, при этом параллельно продвигая несколько других проектов, а Мелинда возглавляет благотворительный фонд Билла Гейтса. Пара также колесит по миру и принимает участие в различных акциях помощи.

3 Чарльз Эрген и Кенти Мак Адам (Charles Ergen and Kenty McAdam) Основатель телекоммуникационных корпораций Dish Network и EchoStar Чарльз Эрген имеет состояние 15 миллиардов долларов. Сегодня магнат, его супруга и их пятеро детей могут себе ни в чем не отказывать. Но было время, когда Чарльз и Кенти метались от дома к дому предлагая свои спутниковые тарелки и не всегда могли себе позволить обычный выходной. Чарльз и его супруга всю жизнь вместе и тщательно оберегают от посторонних глаз свою частную жизнь. Даже фото Кенти Мак Адам оказалось найти непросто — у этой женщины нет аккаунтов в соцсетях и она редко бывает на публике. Может и правильно, ведь счастье любит тишину.

4 Джон Пол Деджориа и Элоиз Броди (John Paul DeJoria and Eloise Broady) Джон Деджориа возглавляет совет директоров косметической компании Paul Mitchell, а также руководит компанией The Patrón Spirits, производящей текилу. Со своей красавицей женой Джон заключил брак в 1994 году и по сей день считает его счастливым. В семье бизнесмена, состояние которого составляет около 3,5 миллиарда долларов, растет четверо детей. Можно без преувеличений сказать, что Деджориа сделал себя сам. Будучи греческим иммигрантом, он сумел добиться в чужой стране всего, пройдя путь от нищего до одного из богатейших предпринимателей США. Достаток не испортил Джона и он щедро жертвует средства детям Африки, а также финансирует несколько программ по спасению исчезающих морских животных.