Тина Кароль откровенно рассказала о своем самом большом страхе (Фото, Видео)

Новости шоу бизнеса:Певица Тина Кароль откровенно призналась, от какой фобии страдает всю жизнь.

Такой информацией Тина Кароль поделилась в "Светской жизни". Небольшое интервью телеведущая Екатерина Осадчая записала сразу после грандиозного концерта, на котором артистка исполнила свою новую песню "Иди на жизнь". Тина Кароль на каблуках встала на платформу, которая подняла ее на несколько метров над зрительным залом. Однако уже после выступления она призналась, что очень боится высоты.

По словам Тины Кароль, ее уговорили режиссеры шоу "Вечер премьер с Екатериной Осадчей". Певице предложили сложную постановку, которая стала своеобразным вызовом для нее.

"Для меня это самый большой страх. Невероятно страшно петь, находиться на высоте и еще быть артистом", – призналась Тина Кароль.

Кроме этого, она поделилась секретом борьбы с фобиями. Тина Кароль преодолевает себя и каждый раз соглашается на эксперименты в выступлениях, используя подвижные платформы. В частности, на "Танцах со звездами 2019" артистка в роскошном платье весь номер провела на высоте нескольких метров, не имея никакой страховки.

"Я иду навстречу своим страхам. Я боюсь, я дрожу, я знаю, что сейчас будет ответственно, но если я это не буду делать раз за разом, то не смогу побороть свой страх", – добавила она.

Это не первый Тина Кароль удивляет своих поклонников откровенными признаниями. Недавно артистка рассказывала, как чудом спаслась от нападения ядовитой змеи. Фотосессия Тины Кароль проходила в знаменитом каньоне Антилопа, что в США. Там она увидела гремучую змею, которая была готова на нее броситься.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@tina_karol) 2 Ноя 2019 в 1:15 PDT

"Меня спасло то, что я просто замерла, ожидая прохладную воду. Я не двигала ни руками, ни ногами, и поэтому она не напала на меня. Затем я изо всех сил бежала", – вспомнила Тина Кароль.

Несмотря на неприятный инцидент сеть заполонили результаты потрясающей съемки. Тина Кароль предстала перед поклонниками в стильном наряде на фоне каньона.