Попала под автобус: скончалась популярная актриса (Фото)

Британскую актрису Джейн Хейуорд сбил автобус в городе Рикмансуорт.
Об этом пишет Daily Mail.
Отмечается, что в результате полученных травм она скончалась.
Издание информирует, что актриса переходила дорогу и попала под колеса двухэтажного автобуса. Он не просто наехал на женщину, но и протянул ее несколько метров.
Хейуорд известна по сериалу "Чисто английское убийство" и фильмам "Мой месяц с миссис Поттер" и "Комната, полная воспоминаний".
Накануне смерти она снялась в короткометражном фильме "Коллекция"