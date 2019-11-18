Попала под автобус: скончалась популярная актриса (Фото)

Новости шоу бизнеса:На момент смерти британской актрисе Джейн Хейуорд было 69 лет.

Британскую актрису Джейн Хейуорд сбил автобус в городе Рикмансуорт.

Об этом пишет Daily Mail.

Отмечается, что в результате полученных травм она скончалась.

Издание информирует, что актриса переходила дорогу и попала под колеса двухэтажного автобуса. Он не просто наехал на женщину, но и протянул ее несколько метров.

Хейуорд известна по сериалу "Чисто английское убийство" и фильмам "Мой месяц с миссис Поттер" и "Комната, полная воспоминаний".

Накануне смерти она снялась в короткометражном фильме "Коллекция"