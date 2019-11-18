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Попала под автобус: скончалась популярная актриса (Фото)

Попала под автобус: скончалась популярная актриса (Фото)
10:16 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости шоу бизнеса:На момент смерти британской актрисе Джейн Хейуорд было 69 лет.

Британскую актрису Джейн Хейуорд сбил автобус в городе Рикмансуорт.

Об этом пишет Daily Mail.

Отмечается, что в результате полученных травм она скончалась.

Издание информирует, что актриса переходила дорогу и попала под колеса двухэтажного автобуса. Он не просто наехал на женщину, но и протянул ее несколько метров.

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Хейуорд известна по сериалу "Чисто английское убийство" и фильмам "Мой месяц с миссис Поттер" и "Комната, полная воспоминаний".

Накануне смерти она снялась в короткометражном фильме "Коллекция"

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Знаменитости, Актриса, Звезды, Британская актриса, Джейн Хейуорд.
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