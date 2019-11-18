Пантера влюбилась: Наоми Кэмпбелл рассказала о личной жизни

Новости шоу бизнеса:Всемирно известная супермодель Наоми Кэмпбелл призналась, что влюбилась.

49-летняя супермодель Наоми Кэмпбелл, которая известна своими бурными кратковременными романами, заявила, что в который раз влюбилась.

Об этом звезда, которая редко дает интервью о личной жизни, сообщила изданию The Guardian. Как известно, в начале 2019 года Наоми Кэмпбелл была в отношениях с 25-летним певцом Лимом Пейном.

Но своенравная "пантера" по собственной инициативе быстро разорвала отношения с парнем. Сейчас у модели появился новый возлюбленный.

По словам знаменитости, сначала каждый мужчина должен полюбить и принять себя, а не искать любовь у другого человека. Модель утверждает, что после того, как становишься уверенным, приходит настоящая любовь.

"Вы даже не представляете, кто стал моей новой жертвой. И это на самом деле не тот, кого вы знаете, зато мое сердце... мое сердце счастливое", – заявила Наоми.

Кроме того, Кэмпбелл заговорила о том, что 22 мая ей исполняется 50 лет и она не боится своего возраста. Британская супермодель планирует устроить шумную вечеринку в честь своего дня рождения.

"Я не боюсь, что мне будет 50 лет. Я с нетерпением жду праздника. Я хочу танцевать всю ночь напролет в окружении людей, которых я люблю и которые были со мной в горе и радости", – отметила звезда.

Добавим, ранее в интервью Наоми Кэмпбелл рассказывала, что надеется когда-нибудь стать мамой, но отказываться от карьеры ради ребенка она не готова. "Пока нет, но я посмотрю, что приготовила мне Вселенная", – отметила она.