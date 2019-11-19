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Регина Тодоренко рассказала, как решилась нанять няню для своего сына

Регина Тодоренко рассказала, как решилась нанять няню для своего сына
10:10 Сегодня Телеграф Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:По словам знаменитости, многие кандидатуры на роль няни весьма поражали ее - а также их методы воспитания детей.

Регина Тодоренко - нежная и заботливая мама, которая в декабре прошлого года родила своего первенца Михаила. Однако знаменитость не могла позволить себе надолго выпасть из рабочего процесса, и по-этому приняла нелегкое решение и всего через несколько месяцев после родов вышла на работу. К тому времени она уже вернула себе прекрасную форму и заметно похудела - также недавно артистка призналась, как же ей удалось избавиться от лишних килограммов после появления малыша. Кроме того, им с Владом Топаловым пришлось искать для ребенка няню - и этот процесс оказался весьма сложным!

На своей странице в социальной сети Instagram Регина опубликовала фото с прогулки с сыном на улице - она в спортивной одежде и без макияжа сидит на лавочке у моря. Возможно, кадр был сделан еще летом или ранней осенью в родной Одессе.

В подписи ведущая откровенно рассказала своим поклонникам, как проходил процесс выбора няни для Майкла и что ее порой удивляло и даже шокировало. 

 
 
 
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#няня Мы с @vladtopalovofficial - очень дотошные, трепетные родители. Я - задрот, который вычитывает тонны литературы по воспитанию ребёнка, а ВМ - очень чуткий отец, который прислушивается к своим инстинктам! Поэтому в выборе Нянь нам было очень нелегко, наверное как и всем! Сперва я протестовала: «Отдать какой-то чужой женщине своего ребёнка???? Никогда в жизни! Never!!!» поначалу поманили мама, тетя и сестра))) Когда вышла на работу , я поняла , что помощь квалифицированного педагога-воспитателя просто необходима!!! Вместо того, чтобы сидеть часами напролёт на форумах, где тысячи непроверенных фактов и субъективных мнений и выискивать информацию по развитию ребёнка , мы решили нанять профессионала в этой сфере! Найти педагога-психолога, который будет нам помощником, поладит с ребёнком, будет соответствовать всем нашим требованиям , ещё и приспособится к нашему темпоритму - это большое счастье. Но для счастья нам понадобилось несколько месяцев собеседований. И не потому что няни плохие, просто у каждого есть свои устои, принципы , через которые очень сложно переступать: некоторые няни Работали с детьми, даже не видя родителей(у папы бизнес , а мама тусуется в Монако с подружками); были няни , которые обращаются с ребёнком как с овощем , говоря «ну, он же ещё ничего не понимает»; бывали те, что диктовали свои правила; но в большинстве случаев все рассказывают о своей тяжелой жизни, про болезни своих родственников и о том, о чем я бы и не хотела знать и даже не спрашивала, но апогеем сего мероприятия стала няня , которая через 2 часа работы честно сообщила: «ой, я при родителях работать не смогу, только сам-на-сам с ребёнком, у меня свой подход к детям, а вы же начнёте меня контролировать»WHAT??? В каких же семьях приходилось работать этим прекрасным добрым женщинам, что у них сложились такие правила, убеждения??? Меня порой даже отпугивали странные вопросы Нянь: «у вас папа сам меняет подгузник и моет ребёнку попу?», «я впервые вижу маму, которая принимает ванну с малышом каждый день», «ого, вы работаете и грудью кормите, а в семьях , где мы работали , даже не пытались наладить ГВ» #ЛИСТАЙ Коляска - @cybex.ua Худи - @svitlovtobi

Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko)

"Мы с @vladtopalovofficial - очень дотошные, трепетные родители. Я - задрот, который вычитывает тонны литературы по воспитанию ребёнка, а ВМ - очень чуткий отец, который прислушивается к своим инстинктам! Поэтому в выборе Нянь нам было очень нелегко, наверное как и всем! Сперва я протестовала: "Отдать какой-то чужой женщине своего ребёнка???? Никогда в жизни! Never!!!" поначалу поманили мама, тетя и сестра)) Когда вышла на работу, я поняла , что помощь квалифицированного педагога-воспитателя просто необходима!!! Вместо того, чтобы сидеть часами напролёт на форумах, где тысячи непроверенных фактов и субъективных мнений и выискивать информацию по развитию ребёнка, мы решили нанять профессионала в этой сфере! Найти педагога-психолога, который будет нам помощником, поладит с ребёнком, будет соответствовать всем нашим требованиям, ещё и приспособится к нашему темпоритму - это большое счастье. Но для счастья нам понадобилось несколько месяцев собеседований", - поделилась телеведущая.

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"И не потому что няни плохие, просто у каждого есть свои устои, принципы , через которые очень сложно переступать: некоторые няни Работали с детьми, даже не видя родителей (у папы бизнес, а мама тусуется в Монако с подружками); были няни, которые обращаются с ребёнком как с овощем, говоря "ну, он же ещё ничего не понимает"; бывали те, что диктовали свои правила; но в большинстве случаев все рассказывают о своей тяжелой жизни, про болезни своих родственников и о том, о чем я бы и не хотела знать и даже не спрашивала, но апогеем сего мероприятия стала няня, которая через 2 часа работы честно сообщила: "ой, я при родителях работать не смогу, только сам-на-сам с ребёнком, у меня свой подход к детям, а вы же начнёте меня контролировать" WHAT??? В каких же семьях приходилось работать этим прекрасным добрым женщинам, что у них сложились такие правила, убеждения??? Меня порой даже отпугивали странные вопросы Нянь: "у вас папа сам меняет подгузник и моет ребёнку попу?", "я впервые вижу маму, которая принимает ванну с малышом каждый день", "ого, вы работаете и грудью кормите, а в семьях, где мы работали, даже не пытались наладить ГВ", - пишет звезда.

Пользователи сети в комментариях благодарят Регину за откровенность и уверяют, что она замечательная мама.

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Все по теме:

Ведущая, Знаменитость, Няня, Влад Топалов, Регина Тодоренко, Поиск няни.
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