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Алиса Милано кардинально сменила имидж (Фото)

Алиса Милано кардинально сменила имидж (Фото)
11:12 Сегодня Телеграф Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Знаменитость появится в новом сериале братьев Фаррелли уже с новым имиджем.

Актриса Алисса Милано, которая недавно откровенно призналась о своих абортах, круто сменила имидж. Все это она сделала ради роли в новом сериале братьев Фаррелли "The now".

На своей страничке в социально сети Instagram звезда "Зачарованных" опубликовала фото с ярко-баклажановым цветом волос и рассказала, что в таком образе она появится в сериале "The now". Отметим, что 46-летняя актриса сыграет Сару – водителя эвакуатора.

Стало известно, что сериал "The now" – трагикомедия производства стримингового сервиса Quibi. Главную роль сыграет Дэйв Франко, а шоураннером и сценаристом стал Питер Фаррелли, ранее получивший "Оскар" за фильм "Зеленая книга". 

 
 
 
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Meet Sarah, the tow truck driver. #TheNow coming soon on Quibi.

Публикация от Alyssa Milano (@milano_alyssa)

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Сюжет этого сериала разворачивается вокруг Эда Пула, который собирается покончить жизнь самоуйбийством, но в тоже время неожиданно узнает от родной матери, что его брат совершил суицид. Кроме того, когда-то наложил на себя руки и отец героя, поэтому Эд решил не оставлять мать одну и продолжить жить.

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Знаменитости, Стиль, Актриса, Образ, Имидж, Смена имиджа, Алиса Милано.
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