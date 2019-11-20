Алиса Милано кардинально сменила имидж (Фото)

Новости шоу бизнеса:Знаменитость появится в новом сериале братьев Фаррелли уже с новым имиджем.

Актриса Алисса Милано, которая недавно откровенно призналась о своих абортах, круто сменила имидж. Все это она сделала ради роли в новом сериале братьев Фаррелли "The now".

На своей страничке в социально сети Instagram звезда "Зачарованных" опубликовала фото с ярко-баклажановым цветом волос и рассказала, что в таком образе она появится в сериале "The now". Отметим, что 46-летняя актриса сыграет Сару – водителя эвакуатора.

Стало известно, что сериал "The now" – трагикомедия производства стримингового сервиса Quibi. Главную роль сыграет Дэйв Франко, а шоураннером и сценаристом стал Питер Фаррелли, ранее получивший "Оскар" за фильм "Зеленая книга".

Сюжет этого сериала разворачивается вокруг Эда Пула, который собирается покончить жизнь самоуйбийством, но в тоже время неожиданно узнает от родной матери, что его брат совершил суицид. Кроме того, когда-то наложил на себя руки и отец героя, поэтому Эд решил не оставлять мать одну и продолжить жить.