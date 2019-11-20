Алиса Милано кардинально сменила имидж (Фото)

Актриса Алисса Милано, которая недавно откровенно призналась о своих абортах, круто сменила имидж. Все это она сделала ради роли в новом сериале братьев Фаррелли "The now".
На своей страничке в социально сети Instagram звезда "Зачарованных" опубликовала фото с ярко-баклажановым цветом волос и рассказала, что в таком образе она появится в сериале "The now". Отметим, что 46-летняя актриса сыграет Сару – водителя эвакуатора.
Стало известно, что сериал "The now" – трагикомедия производства стримингового сервиса Quibi. Главную роль сыграет Дэйв Франко, а шоураннером и сценаристом стал Питер Фаррелли, ранее получивший "Оскар" за фильм "Зеленая книга".
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Meet Sarah, the tow truck driver. #TheNow coming soon on Quibi.
Публикация от Alyssa Milano (@milano_alyssa)
Сюжет этого сериала разворачивается вокруг Эда Пула, который собирается покончить жизнь самоуйбийством, но в тоже время неожиданно узнает от родной матери, что его брат совершил суицид. Кроме того, когда-то наложил на себя руки и отец героя, поэтому Эд решил не оставлять мать одну и продолжить жить.