Осень-зима 2019/2020: как выглядеть стройной и при этом стильной (Фото)

Играйте с пропорциями
Это один из самых эффективных способов, который поможет казаться стройнее. Он состоит в использовании объемной вещи в верхнейчасти и облегающей вещи в нижней части. Это трюк можно делать не только с рубашками или блузками, но и с пиджаками, платьями, куртками и т. д. Следуйте этому правилу, и результат придет незамедлительно.
Подчеркивайте талию
Штаны и юбки на высокой талии – это лучшие вещи для работы с пропорциями, но иногда этого бывает недостаточно. Чтобы усилить эффект, используйте широкий пояс. Этот аксессуар сделает вас визуально выше и, конечно, стройнее.
Носите монохромный образ
Выбор цвета – важный фактор любого образа. Избегайте вещей с принтами! Вместо этого носите сочетания на основе одного цвета и желательно – темного. Нейтральные тона темных цветов станут вашими лучшими союзниками, не сомневайтесь.
Носите одежду с вырезом
Старайтесь носить кофты, блузы, платья, футболки с V-образным вырезом. Такая вертикальность визуально удлинит туловище. Добавьте длинное колье или подвеску, чтобы усилить эффект. Такие украшения, как чокер, разрушат вертикальность. Старайтесь избегать подобных аксессуаров.
Вертикальные линии
Хотя принты – это не самый удачный вариант для подобной цели, все-таки можно носить одежду с вертикальными линиями. Как вы понимаете, такой принт, естественно, визуально удлинит силуэт.
Забудьте о вещах XL
Если вы думали, что вещи оверсайз тоже могут визуально уменьшать талию, то вы ошибались. Мы советуем вам забыть на время о таких вещах, даже если речь идет о стильных пиджаках оверсайз. Выбирайте вещи, которые безупречно садятся на вашу фигуру, подчеркивают талию и скрывают бедра.
Носите правильный бюстгальтер
Многие исследования показали, что женщины зачастую выбирают неправильный тип бюстгальтера. Это очень важно не только для вашего комфорта, но и для пропорциональности и гармоничности фигуры. Если вы хотите визуально уменьшить грудь, то вам подойдет браллет, стильный кардиган и брюки/юбка. Этот простой образ поможет достигнуть желанной цели.
Правильно выбирайте пальто
Не бойтесь носить объемное пальто или пальто оверсайз, ведь оно может сделать фигуру визуально стройнее, если правильно его подобрать. Если вы предпочли длинное и широкое пальто, то вся другая одежда должна быть облегающей, приталенной или даже короткой. Такая игра пропорций сделает вашу фигуру стройнее.
Забудьте про чрезмерный объем
Забудьте о плиссированных или пышных вещах, так как они создают дополнительный объем. Также нельзя носить объемные вещи с блестками, пайетками или другими блестящими аксессуарами, ведь этот блеск усиливает эффект объема. Ваша задача – раскрыть естественную фигуру, подчеркнуть ее достоинства и скрыть недостатки.
Носите открытые туфли
Несмотря на то, что без ботинок сейчас просто нельзя выйти на улицу, запомните важное правило, чтобы всегда выглядеть стройнее. Носите открытые туфли или босоножки на каблуке. А если они еще и будут цвет нюд, то эффект усилится!