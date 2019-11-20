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Осень-зима 2019/2020: как выглядеть стройной и при этом стильной (Фото)

Смотрите фото (11)
Осень-зима 2019/2020: как выглядеть стройной и при этом стильной (Фото)
12:39 Сегодня Телеграф miridei.com Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Посмотрите на 10 образов, чтобы выглядеть стройнее этой осенью и зимой.

  • 1

    Играйте с пропорциями

    Это один из самых эффективных способов, который поможет казаться стройнее. Он состоит в использовании объемной вещи в верхнейчасти и облегающей вещи в нижней части. Это трюк можно делать не только с рубашками или блузками, но и с пиджаками, платьями, куртками и т. д. Следуйте этому правилу, и результат придет незамедлительно.

  • 2

    Подчеркивайте талию

    Штаны и юбки на высокой талии – это лучшие вещи для работы с пропорциями, но иногда этого бывает недостаточно. Чтобы усилить эффект, используйте широкий пояс. Этот аксессуар сделает вас визуально выше и, конечно, стройнее.

  • 3

    Носите монохромный образ

    Выбор цвета – важный фактор любого образа. Избегайте вещей с принтами! Вместо этого носите сочетания на основе одного цвета и желательно – темного. Нейтральные тона темных цветов станут вашими лучшими союзниками, не сомневайтесь.

  • 4

    Носите одежду с вырезом

    Старайтесь носить кофты, блузы, платья, футболки с V-образным вырезом. Такая вертикальность визуально удлинит туловище. Добавьте длинное колье или подвеску, чтобы усилить эффект. Такие украшения, как чокер, разрушат вертикальность. Старайтесь избегать подобных аксессуаров.

  • 5

    Вертикальные линии

    Хотя принты – это не самый удачный вариант для подобной цели, все-таки можно носить одежду с вертикальными линиями. Как вы понимаете, такой принт, естественно, визуально удлинит силуэт.

  • 6

    Забудьте о вещах XL

    Если вы думали, что вещи оверсайз тоже могут визуально уменьшать талию, то вы ошибались. Мы советуем вам забыть на время о таких вещах, даже если речь идет о стильных пиджаках оверсайз. Выбирайте вещи, которые безупречно садятся на вашу фигуру, подчеркивают талию и скрывают бедра.

  • 7

    Носите правильный бюстгальтер

    Многие исследования показали, что женщины зачастую выбирают неправильный тип бюстгальтера. Это очень важно не только для вашего комфорта, но и для пропорциональности и гармоничности фигуры. Если вы хотите визуально уменьшить грудь, то вам подойдет браллет, стильный кардиган и брюки/юбка. Этот простой образ поможет достигнуть желанной цели.

  • 8

    Правильно выбирайте пальто

    Не бойтесь носить объемное пальто или пальто оверсайз, ведь оно может сделать фигуру визуально стройнее, если правильно его подобрать. Если вы предпочли длинное и широкое пальто, то вся другая одежда должна быть облегающей, приталенной или даже короткой. Такая игра пропорций сделает вашу фигуру стройнее.

  • 9

    Забудьте про чрезмерный объем

    Забудьте о плиссированных или пышных вещах, так как они создают дополнительный объем. Также нельзя носить объемные вещи с блестками, пайетками или другими блестящими аксессуарами, ведь этот блеск усиливает эффект объема. Ваша задача – раскрыть естественную фигуру, подчеркнуть ее достоинства и скрыть недостатки.

  • 10

    Носите открытые туфли

    Несмотря на то, что без ботинок сейчас просто нельзя выйти на улицу, запомните важное правило, чтобы всегда выглядеть стройнее. Носите открытые туфли или босоножки на каблуке. А если они еще и будут цвет нюд, то эффект усилится!

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Мода, Стиль, Образ, Наряд, Look, мода 2019, Мода 2020, Осень-зима 2019/2020.
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