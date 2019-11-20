Осень-зима 2019/2020: как выглядеть стройной и при этом стильной (Фото)

1 Играйте с пропорциями Это один из самых эффективных способов, который поможет казаться стройнее. Он состоит в использовании объемной вещи в верхнейчасти и облегающей вещи в нижней части. Это трюк можно делать не только с рубашками или блузками, но и с пиджаками, платьями, куртками и т. д. Следуйте этому правилу, и результат придет незамедлительно.

2 Подчеркивайте талию Штаны и юбки на высокой талии – это лучшие вещи для работы с пропорциями, но иногда этого бывает недостаточно. Чтобы усилить эффект, используйте широкий пояс. Этот аксессуар сделает вас визуально выше и, конечно, стройнее.

3 Носите монохромный образ Выбор цвета – важный фактор любого образа. Избегайте вещей с принтами! Вместо этого носите сочетания на основе одного цвета и желательно – темного. Нейтральные тона темных цветов станут вашими лучшими союзниками, не сомневайтесь.

4 Носите одежду с вырезом Старайтесь носить кофты, блузы, платья, футболки с V-образным вырезом. Такая вертикальность визуально удлинит туловище. Добавьте длинное колье или подвеску, чтобы усилить эффект. Такие украшения, как чокер, разрушат вертикальность. Старайтесь избегать подобных аксессуаров.

5 Вертикальные линии Хотя принты – это не самый удачный вариант для подобной цели, все-таки можно носить одежду с вертикальными линиями. Как вы понимаете, такой принт, естественно, визуально удлинит силуэт.

6 Забудьте о вещах XL Если вы думали, что вещи оверсайз тоже могут визуально уменьшать талию, то вы ошибались. Мы советуем вам забыть на время о таких вещах, даже если речь идет о стильных пиджаках оверсайз. Выбирайте вещи, которые безупречно садятся на вашу фигуру, подчеркивают талию и скрывают бедра.

7 Носите правильный бюстгальтер Многие исследования показали, что женщины зачастую выбирают неправильный тип бюстгальтера. Это очень важно не только для вашего комфорта, но и для пропорциональности и гармоничности фигуры. Если вы хотите визуально уменьшить грудь, то вам подойдет браллет, стильный кардиган и брюки/юбка. Этот простой образ поможет достигнуть желанной цели.

8 Правильно выбирайте пальто Не бойтесь носить объемное пальто или пальто оверсайз, ведь оно может сделать фигуру визуально стройнее, если правильно его подобрать. Если вы предпочли длинное и широкое пальто, то вся другая одежда должна быть облегающей, приталенной или даже короткой. Такая игра пропорций сделает вашу фигуру стройнее.

9 Забудьте про чрезмерный объем Забудьте о плиссированных или пышных вещах, так как они создают дополнительный объем. Также нельзя носить объемные вещи с блестками, пайетками или другими блестящими аксессуарами, ведь этот блеск усиливает эффект объема. Ваша задача – раскрыть естественную фигуру, подчеркнуть ее достоинства и скрыть недостатки.