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Белла Хадид дала советы всем, кто борется с депрессией

Белла Хадид дала советы всем, кто борется с депрессией
15:43 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса:Из-за перегруженного графика работы, Белла начала чувствовать себя плохо и сообщила о том, как она переживает депрессию.

Модель Белла Хадид в свой юный возраст известна всему миру. Всем известно, что ни одна неделя моды не проходит без именно этой модели, а в скольких показах она приняла участие, можно даже не считать. По-этому именно такой перегруженный график стал причиной психологических расстройств у знаменитости, об этом она рассказала в интервью для известного американского журнала.

Знаменитость рассказала, что именно шоу Рианны дало ей возможность почувствовать себя сексуальной и созданной для подиума. До этого концерта у нее конечно же были показы, которые проводил известный бренд нижнего белья Victoria’s Secret, но однако по-настоящему она смогла себя открыть благодаря популярной певице. "Рианна удивительная женщина. Очень удивительно для меня, что я чувствую свою сексуальность именно на подиуме. Конечно, у меня были и другие показы до этого, но только тут я поняла, что могу быть сильной" — поделилась Белла.

Также модель отметила, что любит примерять на себя разные образы, когда не обязательно оставаться собой. Очень часто перед показами Белла нервничает и даже забывает как нужно правильно передвигать ногами.

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Хадид призналась, что чувство вины и тяжесть на душе преследует ее уже очень давно. Она переживает из-за того, что у нее есть все для счастливой и полноценной жизни, другие о таком только мечтать могут, но ее это совсем не радует. Она периодически впадает в депрессию и забывает о смысле жизни.

Когда ей было всего 18 лет, был период в ее карьере, где она работала четыре месяца подряд без выходных по 14 часов в сутки. Именно тогда и произошел ее первый срыв. Белла плакала с утра, в перерывах на обед и перед сном. По словам модели, ей не хватало глотка свежего воздуха, она чувствовала себя загнанной в спираль, из которой нет выхода.

На данный момент, модель призналась, что чувствует себя значительно лучше, однако молчать о психологических проблемах со здоровьем не хочет. Многие люди с этим сталкиваются, и если знаменитости будут рассказывать о том, что это решить можно, то людям будет проще бороться. Белла говорит, что умолчать о такой проблеме — это сделать самой себе медвежью услугу, а на это идти не хочет. К сожалению, девушка сталкивается с депрессией уже 5 лет, прошло много времени, но пока полноценно избавиться от чувства вины у нее не удается.

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Депрессия, Модель, Знаменитости, Дипрессия, Борьба с депрессией, Белла Хадид.
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