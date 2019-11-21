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Крутые фотки: Рози Хантингтон-Уайтли снялась в сексуальной фотосессии

Крутые фотки: Рози Хантингтон-Уайтли снялась в сексуальной фотосессии
22:41 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:Знаменитая британская модель Рози Хантингтон-Уайтли отдает немало свободного времени для своих фэшн-проектов.

Однако манекенщица не забывает о глянце, который помог ей обрести бешеную популярность в мире.

В одном из интервью Рози Хантингтон-Уайтли объяснила, почему она не пропускает мероприятия, которые устраивает журнал Harper's Bazaar. Модель отметила, что для нее это издание является особенным, ведь благодаря этому сотрудничеству ее карьера резко пошла вверх. Поэтому Роге Хантингтон-Уайтли охотно принимает предложения глянца для съемок.

На этот раз манекенщица стала звездой декабрьского выпуска Harper's Bazaar Greece. Авторы жаркой фотосессии решили акцентировать внимание на сексуальном виде Рози Хантингтон-Уайтли и ее аристократических чертах лица. Поэтому модель предстала в несколько откровенных образах в стиле 90-х. Платье без бретелек, леопардовые принты, соблазнительные боди и белье, лаковый плащ, чулки в горошек, высокие перчатки – чего только не подобрали стилисты для горячей фотосессии модели. В то же время представители глянца решили не делать яркого макияжа, подчеркнув естественную красоту Рози.

 
 
 
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Cover story for @harpersbazaargreece 

Публикация от Rosie HW (@rosiehw)

Кроме этого, на официальном инстаграм-странице модель показала сразу три эффектные обложки греческого издания.

 
 
 
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Cover story for @harpersbazaargreece  thank you to the fab team. Xx

Публикация от Rosie HW (@rosiehw)

Модель Рози Хантингтон-Уайтли продемонстрировала соблазнительный образ

На одном фото Рози Хантингтон-Уайтли предстала перед поклонниками в черной миниюбке с сексуальным кроем, а на других – в штанах, черном бюстгальтере и верхней одежде. К съемке авторы проекта привлекли желтое авто, которое добавило американского колорита кадрам. На каждой из обложек Рози Хантингтон-Уайтли выбрала соблазнительные позы, которые в сочетании с ее образом выглядели очень жарко.

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Модель, Фотосессия, Рози Хантингтон-Уайтли.
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