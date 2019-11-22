Милая любовная история: Потап признался, как предложил Насте Каменских выйти замуж (Фото)

Новости шоу бизнеса:В этом году продюсер и исполнитель празднует 20-летие своей сценической деятельности и по этому случаю рассказал закулисные истории творческой и личной жизни.

Чтобы признаться любимой он придумал историю, которую начал воплощать задолго до знакового для пары события. Месяц он держал интригу.

Алексей Потапенко поделился тем, какие трудности преодолела их с Настей любовь на пути к официальным и публичным отношениям. В интервью программе "Жизнь известных людей" он впервые признался, как делал предложение будущей жене и почему долго оставлял ее в догадках.

Ни для кого не секрет, что группе "Потап и Настя" было достаточно трудно взаимодействовать в начале совместной карьеры. Их будущее как дуэта неоднаразово было под угрозой распада. Держала их вместе только любовь поклонников. Однако вскоре партнерство на сцене переросло в нечто большее.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@kamenskux) 28 Май 2019 в 9:10 PDT

Чтобы сделать предложение любимой Потап придумал необычную историю. Он рассказал девушке, что во время строительства фундамента их дома нашли старинную шкатулку. Настя обнаружила огромное желание узнать, что внутри, ведь обожает раритетные вещи. Однако поездку на строительство Потап откладывал целый месяц. Ящичек с обручальным кольцом ждал своего назначения пока Настя собственноручно не открыла этот сюрприз.

"В этот дождливый день я хочу тебе сказать такую хрень", – успел сказать певец, стоя на одном колене.

Без лишних слов любимая поняла его и согласилась стать женой Алексея Потапенко.

Пара публично объявила об отношениях в день своей свадьбы 23 мая 2019 года. Откровенное и долгожданное признание прозвучало в виде песни "Константа", которую Потап опубликовал в день бракосочетания.