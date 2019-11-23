"С днем ​​рождения, мои малышки": Джастин Бибер намекнул на пополнение в семье

Новости шоу бизнеса:Джастин Бибер показал, какой драгоценный подарок подготовил для жены.

Знаменитый поп-певец поздравил любимую Хейли Болдуин с днем рождения. На страницах социальных сетей он заявил, что в следующем году их семейной целью являются дети.

Влюбленные сыграли свадьбу в конце сентября этого года. Официальная регистрация брака состоялась еще в 2018. Ранее мы сообщали, что на подготовку к знаковому событию Джастин Бибер и Хейли Болдуин потратили

около 1,3 миллиона долларов. Певец, который не перестает публично выражать чувства к любимой, поздравил жену с 23-летием на странице в своем инстаграме в пятницу, 22 октября.