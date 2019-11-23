Скачать
Суббота, 23.11.2019
Тейлор в День памяти жертв Голодомора напомнил о "законе пяти колосков"
Тейлор в День памяти жертв Голодомора напомнил о "законе пяти колосков"
Чей голос? Труба не ответил на прямой вопрос Шустера
Чей голос? Труба не ответил на прямой вопрос Шустера
Капитан Мариуполя раскритиковал нынешнюю власть
Капитан Мариуполя раскритиковал нынешнюю власть
Эмбер Валлетту арестовали: известны подробности
Эмбер Валлетту арестовали: известны подробности

"С днем ​​рождения, мои малышки": Джастин Бибер намекнул на пополнение в семье

Смотрите фото (3)
"С днем ​​рождения, мои малышки": Джастин Бибер намекнул на пополнение в семье
15:05 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Джастин Бибер показал, какой драгоценный подарок подготовил для жены.

Знаменитый поп-певец поздравил любимую Хейли Болдуин с днем рождения. На страницах социальных сетей он заявил, что в следующем году их семейной целью являются дети.

Влюбленные сыграли свадьбу в конце сентября этого года. Официальная регистрация брака состоялась еще в 2018. Ранее мы сообщали, что на подготовку к знаковому событию Джастин Бибер и Хейли Болдуин потратили

около 1,3 миллиона долларов. Певец, который не перестает публично выражать чувства к любимой, поздравил жену с 23-летием на странице в своем инстаграме в пятницу, 22 октября.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Дети, Семья, Беременность, Джастин Бибер, Знаменитости, Певец, День рождение.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 МИД РФ отреагировало на первые слушания в Гааге дела о захвате украинских моряков
02 У кого сегодня день ангела: значение имени и красивые поздравления
03 Как чистить сосуды в домашних условиях быстро и эффективно
04 Нехватка витамина В6: симптомы и лечение
05 Морозные выходные: "леденящий" прогноз погоды на 23-24 ноября
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Мы должны помнить&quot;: Разумков обратился к украинцам
"Мы должны помнить": Разумков обратился к украинцам
Морозные выходные: &quot;леденящий&quot; прогноз погоды на 23-24 ноября
"Леденящий" прогноз погоды на 23-24 ноября
Дубилет: Я за свои средства нанял двух охранников
Дубилет: Я за свои средства нанял двух охранников
Модель Victoria's Secret Девон Виндзор вышла замуж: роскошные фото с церемонии
Модель Victoria's Secret Девон Виндзор вышла замуж: роскошные фото с церемонии
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь