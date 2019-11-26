Скачать
Вторник, 26.11.2019
Зеленский поручил Кабмину заняться зарплатами педагогов и врачей
Зеленский поручил Кабмину заняться зарплатами педагогов и врачей
Мороз и туман: какой будет погода 26 ноября
Мороз и туман: какой будет погода 26 ноября
Украинцы завоевали бронзу на Кубке мира по фехтованию в Берне
Украинцы завоевали бронзу на Кубке мира по фехтованию в Берне
Какой завтра праздник: обычаи и традиции на 27 ноября
Какой завтра праздник: обычаи и традиции на 27 ноября

"Скандальное" платье первой леди Украины уйдет с молотка (Фото)

"Скандальное" платье первой леди Украины уйдет с молотка (Фото)
10:30 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Елена Зеленская объявила о продаже платья, которое наделало много шума.

Первая леди Елена Зеленская решила избавиться от желтого платья, которое она надевала на интронацию японского императора Нарухито. Знаменитая украинка объявила о продаже одежды для благотворительного проекта.

На официальном блоге первая леди призналась, что не будет хранить особое платье в своем гардеробе. Елена Зеленская публично заявила, что передает наряд для благотворительного фонда "Таблеточки", который в 2011 году основала Ольга Кудиненко. Ежегодно волонтеры собирают тысячи гривен в помощь тяжелобольным детям. Поэтому Елена Зеленская решила поддержать проект и передать им дизайнерское платье для аукциона.

"То самое желтое платье, которое я надевала на церемонию интронизации японского императора и которое наделало шума, послужит доброму делу! Сегодня, накануне Всемирного дня сочувствия, я передаю его в качестве лота для благотворительного гала-ужина Tabletochki Giving Tuesday Dinner – команды супергероев, которые уже 8 лет стоят на защите детей с онкозаболеваниями", – отметила первая леди Украины.

Что известно о платье Елены Зеленской

Владимир и Елена Зеленская активно приступили к своей международной работе. Поэтому президентская чета часто совершает анонсированные поездки и общается с международными лидерами. 22 октября 2019 года президент и первая леди приняли участие в особом событии для Японии – интронации императора Нарухито. На торжество были приглашены королевские особы со всего мира и влиятельные чиновники. Поэтому появление Владимира и Елены Зеленских на мероприятии было знаковым, а супруги заранее готовилось к этому выходу.

"Это не в моем характере": Зеленская - о проблемах в новом статусе
"Это не в моем характере": Зеленская - о проблемах в новом статусеЧитать полностью

На церемонии первая леди Украины появилась в стильном платье желтого цвета. Наряд дизайнер Иван Фролов шил за месяц до интронации и учел все тонкости дресс-кода и традиции государства. Кроме этого, модельер умело соединил традиции двух стран, символически показав их будущее сотрудничество.

"Для дневного выхода на официальную церемонию интронизации было сшито платье-футляр солнечно-желтого цвета в пастельных тонах. Цвета были выбраны из палитры, которая отвечает японским традициям, ведь согласно ним определенные оттенки можно носить только в конкретные сезоны. Идея костюма заключается в том, чтобы соединить элементы и крой украинского народного костюма с мотивами национальной японской одежды", – рассказал Иван Фролов.

Однако именно этот наряд наделал больше всего шума в сети. Елену Зеленскую хейтеры обвиняли в незнании этикета. По их словам, желтый цвет показал неуважение украинцев к японской культуре, ведь наряды этого оттенка носят только императоры. Однако впоследствии выяснилось, что люди просто перепутали два соседних государства – Китай и Японию.

После волны обвинений на защиту первой леди Украины встали дипломаты. Представители посольства Японии публично поблагодарили за появление Владимира и Елену Зеленских на торжественном событии и отметили, что пара придерживалась всех норм дресс-кода.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Владимир Зеленский, Первая Леди, Первая леди Украины, Елена Зеленская.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Итоги дня 25 ноября: видеообращение Зеленского и ответ Нафтогаза
02 Сабо: Я вытянул Шевченко со дна
03 Зеленский провел телефонный разговор с Путиным
04 Закон о незаконном обогащении возвращается: Зеленский поставил подпись
05 Золотой мяч получил нового обладателя
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Когда в Украине появятся платные дороги
Когда в Украине появятся платные дороги
Новый год и Рождество: сколько будут отдыхать украинцы
Новый год и Рождество: сколько будут отдыхать украинцы
Ограбление века: музей Дрездена &quot;обнесли&quot; на миллиард (Фото, Видео)
Ограбление века: музей Дрездена "обнесли" на миллиард (Фото, Видео)
&quot;Скандальное&quot; платье первой леди Украины уйдет с молотка (Фото)
"Скандальное" платье первой леди Украины уйдет с молотка (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь