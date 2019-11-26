Певица Слава Каминская назвала причину развода с мужем

Новости шоу бизнеса:Звезда рассказала, что вынесла ценный жизненный урок из своего второго брака. Она заверила, что больше никогда не позволит родителям вмешиваться в семейные дела.

Певица призналась, что их отношениям помешали родители. Они часто вмешивались в личные дела семьи с советами. Мама Славы вместе со свекровью давили на звезду, а человек не поддерживал ее в такие сложные моменты. Сам Эдгар недавно заявил, что расстался с певицей из-за ревности.

С июня этого года не утихают разговоры о причинах развода звездной пары солистки "НеАнгелов" и пластического хирурга Эдгара Каминского. Однако только сейчас экс-супруги публично говорит об истинных причинах, разрушивших их семейную идиллию. Слава Каминская рассказала о своих переживаниях в программе Ольги Горбачевой.

Все было хорошо, пока не стали вмешиваться родители. Я могу сказать теперь с уверенностью, если есть возможность, нужно, чтобы за детьми смотрели няни. Нельзя, чтобы родители часто входили в ваше личное пространство, – рассказала Слава Каминская.

Певица призналась, что впервые они с Эдгаром поссорились именно из-за родителей. Конфликт произошел из-за няни, которая не устраивала свекровь и маму самой Славы. Звезда не скрывает, что они очень подружились и вместе пытались поучать певицу. Она решила поделиться с этим с мужем.

Вот с твоим характером, ты не права, – услышала в ответ звезда, которая при любых обстоятельствах поддерживала любимого.

У Славы были прекрасные отношения с мамой Эдгара до тех пор, пока женщина, в связи с проблемами со здоровьем, не стала проводить все свое свободное время с внуками в доме звездной четы. Певица не была против гостей, но чувствовала, что потеряла авторитет в семье.

Зато экс-муж певицы рассказал, что во время операций он не должен думать о домашних проблемах или напряженных звонках. Но в его отношениях это случалось слишком часто и поэтому ему было трудно сосредоточиться на работе.

Она хотела постоянно себя улучшить – немного увеличить форму груди, или как-то изменить нос, губы. Я был против этого. И это было табу, я постоянно говорил "нет". Мы ругались и могли несколько недель не говорить на эту тему, – назвал одну из причин развода Эдгар.

Сейчас Слава Каминская находится в новых отношениях, которые помогли ей преодолеть внутренние переживания после расторжения брака.

Я уже все проплакала. Просто пока плакала, вдруг, откуда-то, как всегда бывает. Вдвоем интереснее. И легче. Я не вхожу в новые отношения, я так ножку засунула и тапочки не обуваю. Это спасательный круг, назовем это так, – призналась певица.