Эльза Хоск раскритиковали за излишнюю худобу (Фото)

Новости шоу бизнеса:Своим образом модель напомнила секс-символ 60-х, швейцарскую актрису и девушку Джеймса Бонда в фильме "Доктор Ноу" Урсулу Андресс.

Шведская модель Эльза Хоск находится на отдыхе на Ямайке вместе с друзьями и любимым. Она не прекращает делиться соблазнительными кадрами с побережья Карибского моря. Однако внешний вид красавицы вызвал беспокойство ее поклонников.

31-летняя манекенщица получила мировую известность благодаря бренду Victoria's Secret. Она участвовала в показах три года подряд. Девушка часто демонстрирует в сети свое подтянутое тело. Однако последние фотографии с курорта вызвали шок у ее подписчиков.

Эльза Хоск с детских лет занималась баскетболом и даже достигла определенных профессиональных высот в составе Национальной баскетбольной лиги Швеции. Она не скрывала, что именно спорт помог ее успешной модельной карьере. Ее идеальное тело станет украшением для любой рекламной кампании.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Doin my best Ursula Andress Публикация от elsa hosk (@hoskelsa) 24 Ноя 2019 в 7:34 PST

На днях Эльза Хоск опубликовала на страницах социальных сетей пикантные фотографии. На них знаменитость позирует на морском побережье в светло-лимонном купальнике в стиле ретро. Блондинка эффектно смотрится на фоне голубого пейзажа.

Сделай меня лучше, чем Урсула Андресс, – написала она в своем инстаграме.

Однако вместо восторженных комментариев красавица получила критику. Ее поклонники выразили возмущение тем, что своим примером девушка пропагандирует анорексию среди молодых людей, которые и без того чрезмерно обеспокоены своим внешним видом и параметрами тела.

Это болезненный облик тела. Я не понимаю, почему вы все еще поддерживаете эту худобу, когда столько молодых девушек и парней страдают от анорексии и связанных с этим психических заболеваний. Индустрия моделинга меняется, и модели призваны открыто говорить на эти темы, а не распространять те же мотивы. Будьте сознательны за тех людей, которые следят за вами и подвергаются воздействию, – прокомментировал пикантные фото один из фолловеров Эльзы Госк.

В защиту звезды выступила модель и диетолог Мэй Маск, которая является матерью известного изобретателя и генерального директора Tesla.

Я диетолог, у меня были клиенты, которые являются худыми, но едят недостаточно. Я видела, как вы питаетесь на фотосессиях и на различных светских мероприятиях. Вы, конечно, не голодаете. Вы также много занимаетесь спортом. Огромное восхищение вам от меня,

– поддержала Эльзу Мэй Маск.