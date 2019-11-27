Мисс Украина Вселенная-2019 отправляется в США на конкурс (Фото)

Новости шоу бизнеса:Национальный костюм, который Мисс Украина Вселенная-2019 Анастасия Суббота представит в финале конкурса "Мисс Вселенная" в США называется "Зеленая Украина".

Украинская модель из Запорожья Анастасия Суббота после немалых проблем с американской визой все же собрала чемоданы и уже ждет свой рейс в США в аэропорту "Борисполь".

Фото с украинским флагом и пятью чемоданами 26-летняя девушка опубликовала в своем инстаграме. Для ярких фотографий Суббота выбрала стильное черное вышитое платье с ярким цветочным орнаментом, кожаную обувь на каблуках и ленту "Мисс Украина-Вселенная 2019".

Спасибо всем за поддержку!!! Я люблю тебя, Украина!!! Украина – США. Атланта, скоро увидимся! – говорится в заметке украинской красавицы.

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Поклонники охотно поддержали свою любимицу в комментариях и пожелали ей возвращаться домой только с победой. Добавим, что накануне звезда представила свое платье, с которым будет представлять Украину на международном конкурсе красоты. Он состоится 8 декабря в Атланте, США.