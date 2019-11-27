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Мисс Украина Вселенная-2019 отправляется в США на конкурс (Фото)

Мисс Украина Вселенная-2019 отправляется в США на конкурс (Фото)
12:08 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Национальный костюм, который Мисс Украина Вселенная-2019 Анастасия Суббота представит в финале конкурса "Мисс Вселенная" в США называется "Зеленая Украина".

Украинская модель из Запорожья Анастасия Суббота после немалых проблем с американской визой все же собрала чемоданы и уже ждет свой рейс в США в аэропорту "Борисполь".

Фото с украинским флагом и пятью чемоданами 26-летняя девушка опубликовала в своем инстаграме. Для ярких фотографий Суббота выбрала стильное черное вышитое платье с ярким цветочным орнаментом, кожаную обувь на каблуках и ленту "Мисс Украина-Вселенная 2019".

Спасибо всем за поддержку!!! Я люблю тебя, Украина!!! Украина – США. Атланта, скоро увидимся! – говорится в заметке украинской красавицы. 

 
 
 
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Дуже дякую всім за підтримку!!! Я люблю тебе, Україно!!! Ukraine✈️USA Atlanta see you soon!!! @missuniverse #missukraineuniverse2019 #missuniverse2019

Публикация от Anastasiia Subbota (@awwsaturday)  

 
 
 
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Зелений колір став символом цього року. Національний костюм, який “Міс Україна-Всесвіт»-2019 Анастасія Cуббота представить в фіналі конкурсу «Міс Всесвіт» в США називається «Зелена Україна». ⠀ Ідея костюма — показати Україну такою, якою її бачить птах з висоти свого польоту. Такою, якою ми її любимо і знаємо: з її неповторними луками, родючою землею, лісами, ріками, унікальними флорою і фауною. У костюма також є своя «зелена ідеологія», яка закликає всіх українців пам'ятати, що ми повинні щодня змінювати себе і свої звички, берегти природу, щоб наші нащадки могли побачити Україну такою ж прекрасною. ⠀ Автори костюма — дизайн-студія SVITLO @svitlo_official — вже традиційно, четвертий рік поспіль, шиють костюм для переможниць «Міс Україна Всесвіт». ⠀ Для виготовлення костюма було використано 1000 клаптиків тканини різних відтінків зеленого кольору і фактур. Вбрання декороване нашивками з пір'я, пайєтками і мереживом з ефектом 3D. Прикраса для голови виготовлена з живих гілок, колосків, квіток мальви, стеблів кукурудзи, а всередині вмонтована підсвітка. ⠀ Все це — ручна робота майстрів студії SVITLO @svitlo_official . Костюм важить 28 кг. Над виготовленням костюма ретельно працювала команда з 10 чоловік протягом 2,5 місяців. ⠀ Нагадуємо вам, що фінал конкурсу «Міс Всесвіт» -2019 (@missuniverse ) відбудеться 8 грудня 2019 року в Атланті (Джорджія, США). Україну на ньому представить 26-річна Анастасія Суббота (@awwsaturday ) із Запоріжжя, яка відправляється в США вже 27 листопада. #missuniverse

Публикация от Anastasiia Subbota (@awwsaturday)

Книга рекордов Гиннесса назвала самую популярную праздничную песню

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Поклонники охотно поддержали свою любимицу в комментариях и пожелали ей возвращаться домой только с победой. Добавим, что накануне звезда представила свое платье, с которым будет представлять Украину на международном конкурсе красоты. Он состоится 8 декабря в Атланте, США.

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Украина, Конкурс, Знаменитости, Мисс, Анастасия Суббота, Мисс Украина Вселенная 2019.
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