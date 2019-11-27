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Aria Awards: Певица Холзи вышла на красную дорожку в платье ручной работы (Фото)

Aria Awards: Певица Холзи вышла на красную дорожку в платье ручной работы (Фото)
12:53 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Холзи предстала перед объективами камер в пышном белом платье с необычным узором.

В Сиднее прошла церемония Aria Awards. Звезды с радостью демонстрировали свои наряды, но больше всех зрителей удивил образ Холзи. Певица появилась на красной дорожке в довольно креативном образе.

Издалека создавалось ощущение, будто его разукрасили фломастерами. Своим нарядом певица продолжила тему яркости и красок, которую она начала еще на American Music Awards.

Тогда Холзи представила яркий первоманс: на ней был белый топ и белые штаны, которые в процессе своего выступления певица забрызгала краской. 

 
 
 
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she comes in colors. (And @collinastrada ): @yasi

Публикация от halsey (@iamhalsey)

Необычное платье для Холзи создала перспективный начинающий дизайнер Коллина Страда.

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Наше первое платье для красной ковровой дорожки, выполненное на заказ, — написала она. Также дизайнеры поделились, что они действительно раскрашивали это платье вручную.

Большинству поклонников Холзи очень понравился этот наряд. В комментариях под фото певицы в Instagram они сделали ей множество комплиментов. «Это выглядит просто потрясающе», «Королева», «Это один из твоих лучших образов для красных ковровых дорожек», — писали фанаты.

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Все по теме:

Музыка, Знаменитости, Песни, Певица, Артистка, Красная дорожка, Холзи, Aria Awards.
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