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Телеведущий Владимир Остапчук сделал довольно откровенное признание

Телеведущий Владимир Остапчук сделал довольно откровенное признание
12:05 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Знаменитый телеведущий рассказал поклонникам о своем азарте.

Знаменитый украинец рассказал, что он очень азартный, поэтому в казино для него дорога закрыта.

Владимир Остапчук стал приглашенным гостем шоу "Дети против звезд", которое выходит на Новом канале. Именно там ведущему пришлось залезть в клетку и принять участие в соревнованиях по чревовещанию (умение говорить с закрытым ртом). Перед конкурсом Владимир Остапчук признался, что он очень азартен, поэтому, если не победит, то вызовет участников на другой конкурс.

"Если замечу во время соревнования, что чревовещатель Ярина будет побеждать, предложу дополнительный батл – армреслинг. Просто я очень азартен. Меня нельзя пускать в казино, иначе через 5 минут вы услышите от меня нечто вроде: "Доченька, не бели хату, она уже не наша", – с юмором рассказал Владимир Остапчук.

Кроме этого, ведущий признался, что дети в шоу оказались очень сильными соперниками. Поэтому поддаваться им Владимир Остапчук не собирался.

"Наши соперники – просто маленькие "монстры". Они кого угодно заставят пасти задних. Чего только стоит парень, который из своих восьми лет жизни пять посвятил боевым искусствам. Подыгрывать им нет смысла. Поэтому я и не поддавался", – добавил он.

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До недавнего времени Владимир Остапчук участвовал в еще одном развлекательном проекте – "Танцах со звездами 2019". В одном из видеодневников он отмечал что будет изо всех сил бороться за главный кубок, а вероятный триумф посвятит своим детям. Уступать Владимир Остапчук не намеревался, что подтвердило его признание об азартности. Однако шоу он покинул в полуфинале, от чего не сдерживал эмоций.

"Спасибо хейтерам, за ваши "не прыгать", "иди домой", "веди себя нормально" и особенно за советы, как устроить мою личную жизнь. Ваш гнев – мой лучший стимул... Без вас я стал бы приторным и неинтересным. И самое главное – спасибо моим родным и близким. За ночные звонки, за утренние пинки и дневные разборы полетов. Мои детки, Елена, мама, папа, родственники, родная Умань, Украина и другие страны – я благодарен вам за то, что сейчас я абсолютно счастливый человек", – заявил после шоу Остапчук.

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Признание, Знаменитость, Азарт, Владимир Остапчук.
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