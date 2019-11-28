Сделать мужу приятно: неожиданный сюрприз Приянки Чопры (Фото, Видео)

Новости шоу бизнеса:Индийская модель умеет удивлять мужа неожиданными сюрпризами. На этот раз по случаю годовщины их брака она подарила любимому собачку.

Памятное утро ждало американского певца и актера Ника Джонаса в его доме в Лос-Анджелосе. Молодая жена, обладательница титула "Мисс мира 2000", поздравила любимого с юбилеем брака раньше определенной даты.

В постели артиста на рассвете появился щенок, которого пара уже успела назвать Джино. Проснуться Нику Джонасу пришлось из-за "объятий" и ласки животного. Чтобы добавить появлению нового любимца еще большей праздничности, модель завязала на шее у Джино белый бантик. Видео со знакового утра опубликовал на своей странице в инстаграме исполнитель. С кадров становится понятно, что этот подарок стал полной неожиданностью.

"При появилась дома с лучшим сюрпризом утром. Приветствуйте, пожалуйста, нашего нового питомца Джино. Я не прекратил улыбаться, потому что проснулся сегодня утром и наконец теперь понял, что происходит", – выразил свой восторг Ник.

Звездные супруги сразу создали страницу в инстаграме для Джино, где уже появилось немало фото собачки вместе со своими хозяевами. Только за сутки на собачку подписалось более 250 тысяч пользователей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@nickjonas) 26 Ноя 2019 в 1:55 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@ginothegerman) 26 Ноя 2019 в 2:11 PST

Очевидно, пара обожает животных. Ведь еще до свадьбы в доме Приянки и Ника появилась первая собака Диана. С ней супруги посещает публичные мероприятия и проводят свой досуг.

Что известно об отношениях Ника Джонаса и Приянки Чопры?

Через два месяца после первого публичного выхода пара объявила о помолвке. Они познакомились на вечеринке Vanity Fair после церемонии Оскар. Когда Ник Джонас впервые увидел Приянку он воскликнул: "Где ты была всю мою жизнь?" Им удалось пообщаться только 5 минут, потом они виделись на различных публичных мероприятиях. Дружественный флирт со временем перерос в нечто большее.

Предложение Ник Джонас сделал во время совместного отпуска по случаю дня рождения любимой на острове Крит.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@nickjonas) 17 Окт 2019 в 9:10 PDT

"Я опустился на одно колено и сказал: "Ты сделаешь меня самым счастливым человеком, если согласишься выйти за меня". Далее продолжалось 45 секунд молчания, и я решил действовать. "Если у тебя нет возражений, я надену кольцо на твой палец прямо сейчас", – рассказывал ранее певец.

1 декабря 2018 года состоялась пышная свадьба звездной пары. Роскошная церемония прошла в Мумбаи и была похожа на сцены из болливудских фильмов. Приянка надела свадебное платье, украшенное перламутровыми блестками, хрустальным бисером и кристаллами Swarovski. Работа над нарядом заняла в целом 1826 часов.