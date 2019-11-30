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Вероника Дидусенко подала судебный иск на организаторов конкурса красоты (Фото)
Вероника Дидусенко подала судебный иск на организаторов конкурса красоты (Фото)

Вероника Дидусенко подала судебный иск на организаторов конкурса красоты (Фото)

Вероника Дидусенко подала судебный иск на организаторов конкурса красоты (Фото)
22:54 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Дисквалифицированная Мисс Украина-2018 Вероника Дидусенко попала в очередной скандал.

После серии громких заявлений она решила обратиться за помощью в суд. Украинка подала иск против организаторов шоу Мисс Мира, которые, как убеждает Дидусенко, в правилах конкурса красоты нарушили ее права.

Об этом Вероника Дидусенко рассказала в сети. Девушка настроена на победу в скандальном деле и представила своих защитников в суде – одних из лучших адвокатов по правам человека Рави Найка и Мари Демитрив.

По словам красавицы, организаторы международного конкурса красоты в Великобритании должны изменить правила шоу. Судебную волокиту Вероника Дидусенко называет "общей борьбой за справедливость" и подчеркивает, что вернуть корону она не хочет.

"Я не хочу корону обратно. Я хочу изменить правила для общества. Эти правила являются системной, широко распространенной и международной политикой, которая приводит к дискриминации в больших масштабах во многих странах. В этом году 69-й финал Мисс Мира пройдет в Лондоне 14 декабря 2019 года. Мы считаем, что это лучший момент, чтобы представители Мисс Мира представили изменения",- заявила Вероника Дидусенко.

 
 
 
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Публикация от  (@veronika_didusenko)

Что известно о дисквалификации Вероники Дидусенко?

20 сентября 2018 года в Киеве отгремел грандиозный финал конкурса Мисс Украина 2018. За главную корону боролись 25 красавиц из разных областей, однако победу одержала киевлянка Вероника Дидусенко.

Однако наслаждаться титулом ей пришлось не долго. Уже зчерез 4 дня в сети нашли ее фото с сыном и информацию о замужестве. Согласно правилам международного шоу, победительница не может находиться в браке и иметь ребенка. Поэтому Вероника Дидусенко скрыла эти факты из своей жизни и была дисквалифицирована. Интересно, что девушка сознательно дважды нарушила правила: при подаче заявки и при подписании договора.

После резонанса в сети и скандальных заявлений Вероника Дидусенко решила собрать пресс-конференции, где объяснила общественности, чем руководствовалась при заполнении заявки. Девушка извинилась, что пошла на такое нарушение, однако заверила, что сына никогда не скрывала.

 
 
 
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Публикация от  (@veronika_didusenko)

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"Мой сын не скрывался. Инстаграм и фейсбук – это мои профессиональные страницы. Фото с ребенком были в открытом доступе у моей мамы на странице ВКонтакте (запрещена в Украине соцсеть, – 24 Канал). Поэтому любой человек, умеющий пользоваться Интернетом, мог их увидеть", – объяснила тогда Вероника Дидусенко.

Впоследствии красавица призналась, что было очень унизительно объяснять ситуацию и потерять корону. Вероника Дидусенко заявила, что правила Мисс Мира устарели и требуют изменений. В то же время организаторы отечественного конкурса красоты отреагировали на заявления Вероники Дидусенко. Члены жюри признались, что не считают это дискриминацией, ведь для красавиц женатых и с детьми есть другой конкурс – Миссис Украина.

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Все по теме:

Суд, Свадьба, Замужество, Судебный иск, Мисс Украина 2018, Вероника Дидусенко, Подала в суд.
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