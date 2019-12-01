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Маша Ефросинина откровенно высказалась об отношении к своему возрасту (Фото)

Маша Ефросинина откровенно высказалась об отношении к своему возрасту (Фото)
20:51 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:25 мая украинская телеведущая Маша Ефросинина отметила свое 40-летие.

После дня рождения звезда призналась, что после 39 у нее якобы появилась приставка "в вашем возрасте" к каждому комплименту. И Ефросинина решила впервые откровенно рассказать о своем отношении к возрасту.

Об этом телеведущая написала на своей странице в инстаграме. По мнению Маши, сегодня возраст – это только паспортные данные – "цифры, которыми можно щеголять, чтобы увидеть выпавшие глаза собеседника, который спросил сколько тебе лет".

Ефросинина вспомнила, как ее мама случайно в кафе познакомилась с мужем в 50 лет и он стал любовью жизни. Таким образом звезда объясняет, что жизнь – ценная и непредсказуемая.

 
 
 
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Публикация от Masha Efrosinina (@mashaefrosinina)

"Только ленивые, что потеряли свой паспорт в хаосе и равнодушии к собственной жизни, поливают грязью пластику и достаток тех, кто решительно наслаждается возможностями, которые дает человеку природа и современные технологии", – заявила знаменитость.

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Ефросинина также поинтересовалась, почему после 40 лет удивляются, что женщина выглядит здоровой и счастливой.

"Почему в мои 23 меня никто не спрашивал: "Что ты, Маша, так хреново выглядишь в своем возрасте?" То есть человеческое сознание будто заявляет, что быть больным, толстым, прыщавым и несчастным в двадцать – это нормально, а счастливым и здоровым в сорок –аномалия!" – добавила телеведущая.

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Знаменитости, Звезды, Телеведущая, Возраст, Маша Ефросинина, 40 лет, Украинская телеведущая.
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