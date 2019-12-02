Певица Дженнифер Лопес продемонстрировала стильный look (Фото)

Новости шоу бизнеса:Для путешествия в Нью-Йорк певица примерила широкие джинсы, классический белый свитер и коричневую шубку из эко-меха.

Популярная певица Дженнифер Лопес отправилась в Нью-Йорк и продемонстрировала яркий образ, который можно повторить зимой и чувствовать себя комфортно и стильно.

Дженнифер Лопес, которая очень часто путешествует по странам, хорошо понимает, что для перелета важно надевать удобный наряд и обувь.

Новые снимки Джей Ло опубликовала на своей странице в инстаграм. Звезда собрала волосы в хвост и сделала легкий макияж с акцентом на глазах.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Rolling up on New York like... let’s goooo. Публикация от Jennifer Lopez (@jlo) 1 Дек 2019 в 12:49 PST

"Идеальная погода для свитеров", – добавила она в подписи.

Что интересно, Дженнифер Лопес разместила снимок, который она сделала в зеркале на свой телефон IPhone X. После осенней презентации, когда Apple 2019 компания представила три новых смартфона из линейки iPhone 11, чедва ли не все звезды изменили свои гаджеты, но не Джей Ло.