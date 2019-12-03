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Победитель шоу "Танцы со звездами 2019" объяснил, почему не стал партнером Анны Ризатдиновой

Победитель шоу "Танцы со звездами 2019" объяснил, почему не стал партнером Анны Ризатдиновой
10:10 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:У него есть свое видение на партнерство и пару, за которую зрители отдадут голоса.

Популярный проект "Танцы со звездами 2019" завершился еще 24 ноября, однако его до сих пор обсуждают в сети. В частности, победитель шоу Евгений Кот откровенно рассказал, почему не стал партнером финалистки Анны Ризатдиновой.

Об этом он откровенно признался в интервью программы "Слава+", которая выходит на ютуб-канале. По словам Евгения Кота, ему предлагали организаторы шоу выйти на паркет с олимпийской чемпионкой Анной Ризатдиновой. Однако танцовщик отказался и выбрал малоизвестную актрису Ксению Мишину.

Поэтому он не верил, что спортсменку Анну Ризатдинову будет активно поддерживать публика, а она сможет показать не только отличную технику, но и эмоции в постановках. Поэтому то, что олимпийская чемпионка попала в финал, поразило Евгения Кота. 

Вообще для меня удивительно, что она дошла до финала. Несмотря на танцы, потому что это, в принципе, шоу не о танцах, а о людях. Она молодец... Вспомним прошлый год, Анита Луценко... Все было круто, хорошо же танцевала, почему ушла? Спорт мешает открыть то, что у тебя внутри и выдать это... Мне кажется, чтобы общаться со зрителем важнее сердце, чем просто задрать ногу, – рассказал Евгений Кот.

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В то же время танцовщик не скрывает, что ему было бы интересно выйти на паркет с Анной Ризатдиновой. Евгений Кот хотел это сделать в одном из эфиров, когда происходила смена партнеров. Однако, по результатам жеребьевки, он станцевал с Людмилой Барбир.

Кроме этого, Евгений Кот заявил, что хочет продолжать сотрудничество с развлекательным проектом "Танцы со звездами". Однако в новом сезоне он мечтает занять место не участника, а судьи.

"Моя задача со стороны медийности развиваться, не просто быть танцовщиком снова, потому что это надоедает... Хочется что-то другое сделать, хочется посидеть в жюри", – добавил он.

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Шоу, Знаменитости, Анна Ризатдинова, Танцы со звездами, Танцы, Танцевальное шоу, Евгений Кот, Танцы со звездами 2019.
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