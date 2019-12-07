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"Мастер Шеф" 9 сезон 15 выпуск: кто не сумел дойти до финишной прямой (Видео)

"Мастер Шеф" 9 сезон 15 выпуск: кто не сумел дойти до финишной прямой (Видео)
08:22 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:В 15 выпуске кулинары-аматоры встретятся со сборной сезонов кулинарного проекта, поборются за первенство и даже почувствуют коллективный дух в комманде.

Сегодня на кухне "Мастер Шеф" 9 сезона на участников проекта ждет много неожиданностей и сюрпризов! Эктор Хименес-Браво, Владимир Ярославский и Елизавета Глинская радушно поздравили кулинаров-любителей, с первых минут 15 выпуска 9 сезона "Мастер Шеф" заинтриговали участников и объявили правила нового конкурса на проекте.

Девятка кулинаров-любителей "Мастер Шеф" будет проходить испытания в мастерстве выбирать и комбинировать ингредиенты. Участникам за полтора часа нужно приготовить одно необычное французское блюдо на свой манер и задействовать в нем все 7 ингредиентов, которые им на тайных карточкам раздаст Эктор за столом переговоров.

Если же участнику не подходят полученные от судьи ингредиенты, он может обменять два из них с другим кулинаром, которого тоже не устраивает полученный набор. Если сразу с раздачи участнику выпадет продуктовый набор, с которым немедленно можно начать приготовление, кулинар без каких-либо опасений может перейти к процессу приготовления.

Итак, первой парой, которая получила продуктовые карточки и ознакомилась с ними стали Русик и "Аннушка". У Русика Лучкова, который в 15 выпуске 9 сезона "Мастер Шеф" надел яркую футболку с изображением своего сценического образа – "Лолиты Амбер", выпали свежий огурец, греческий йогурт, фуагра, вырезка из телятины, белые грибы, пюре из манго, сыр Дор Блу. У его оппонентки "Аннушки" были: целая курица, сыр Камамбер, корень имбиря, клубника, кабачок, авокадо и мята. Участники обменялись ингредиентами, и по такому принципу проходил весь обмен в испытании.

Были однако и такие кулинары, которые с первой раздачи отправились на кухню "Мастер Шеф" готовить, как Петр. А его любимая девушка Юля закончила торги после первого обмена и тоже решила не продолжать игру, а готовить задуманный французский десерт из груши. Артем также решил идти готовить, ведь получил неплохой продуктовый набор.

Но в этом испытании не всем так повезло, как тройке кулинаров. У Лили из продуковых карточек выпал белый шоколад и желатин, который ходил по кругу между оставшимися участниками. В результате, с девушкой отказались производить обмен, ведь это было безрезультатно. Даже друг Руслан отказал Лили в обмене, на что она обиделась на парня и пообещала отомстить.

Время на приготовление быстро истекло и пришло время вердиктов.

Эктор Хименес-Браво выделил среди участников Лилю, которая так переживала из-за своего набора продуктов. Блюдо девушки оказалось чрезвычайно гармоничным, и оно стало лучшим в этом конкурсе. Также, Лиля получила полезный приз от спонсора проекта "Мастер Шеф" Как отметила Лиза Глинская, Лилия разбирается в идеальных вкусах, поэтому этот приз именно для нее.

 
 
 
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Чи зможе Ліля впоратися з шоколадом та желатином? 1 - так 2 - ні Пиши цифру у коментарі!

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А у Артема, Русика и Сергея дела шли не так хорошо, как у девушки. У Артема была блестящая идея блюда, но курица оказалась совсем сырой внутри. Блюдо Сергея была похожим на детскую мазню, если не сказать хуже, а вот в Русику судья дал совет – собраться и вернуть того Руслана, которого помнит Эктор. Итак, тройка ребята оказалась в черных фартуках после первого конкурса проекта "Мастер Шеф" 9 сезона 15 выпуска.

Сборная "Мастер Шеф" снова будет бороться за первенство на проекте

Впервые за 9 сезон "Мастер Шеф" участники проекта объединятся в единое целое и забудут о конкуренции. На другое у них просто не будет выбора! Ведь, конкурентами у кулинаров-любителей будет целая сборная участников кулинарного шоу "Мастер Шеф".

Тройка судей пригласила сборную "Мастер Шеф" на кухню павильона и на нее вышли: Максим Лиза, Екатерина Великая, Влад Мицкевич, Виталия Иващенко, Таня Стрыбкова, Алексей Мазницын, Наталья Петрик, Андрей Колисникта Витя Перехрест.

Эктор Хименес-Браво спросил команды, готовы ли они мериться силами? На что услышал единогласное "да" от участников.

Капитаном синей команды, а точнее сборной "Мастер Шеф" стал Алексей Мазницын, а вот капитаном красных стала Лиля, как победительница предыдущего конкурса.

Команды во главе с капитанами спешили составлять меню для 8 уважаемых в сфере кулинарии и ресторанного бизнеса гостей.

Джентельменская дуэль между опытной сборной и любителями

Сборная команда синих выбрала для своего меню интересные и даже экстравагантные блюда: Фонтене Людовика по рецепту Франсуа Вателя, попкорн из креветок, Татаки и поломанный тарт с перцем и имбирем.

 
 
 
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За кого вболіваєш? Пиши цифру команди фаворита у коментарі #СТБ #МожливоВсе

Публикация от МастерШеф СТБ (@masterchefstb)

Команда Красных выбрала более привычное для себя меню: камамбер, запеченный в тесте Фила, Гремолата с креветками и томатами, ягодную Шарлотку и Шу с тремя кремами. Вкусного было много, но не обошлось и без провалов. Эктор лично отметил провальные блюда как синих, так и красных.

На голосовании гости проекта "Мастер Шеф", среди которых были и Елизавета Глинская, Эктор Хименс-Браво и Владимир Ярославский, был и известный ресторатор Яков Лившиц, разделись поровну. Эктор принял ничью и подчеркнул, что нет победителей и побежденных. А это кстати первая ничья в 9 сезоне "Мастер Шеф".

Битва черных фартуков, как испытание дружбой

Никто из 9 кулинаров-любителей не ожидал голосования в черных фартуках, и когда они зашли в павильон, их ждали 9 колышков с листами бумаги и маркерами. Таким образом, Эктор решил пошутить над участниками и впоследствии сказал фразу которую так долго ждали кулинары:

Шутка! Колышки для проигравших, а вы выстояли это испытание. На балкон!

 
 
 
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Битву чорних розпочато! За кого вболіваєш сьогодні? Пиши цифру фаворита у коментарі #СТБ #МожливоВсе

Публикация от МастерШеф СТБ (@masterchefstb)

Но подняться на балкон повезло не всем. Сергей, Артем и Руслан остались в черных фартуках внизу – их ждала битва черных фартуков.

В этой битве за жизнь участникам придется нелегко. Ведь, это будет настоящая проверка дружбой! Участники в черном должны узнать, насколько ценными товарищами они являются для коллектива 9 сезона "Мастер Шеф".

Эктор Хименес-Браво спросил у участников на балконе, кто из них готов поручиться за Артема? Вызвался Петр и Юля. Сергея поддержала Лиля и Руслан, а Русик получил в помощь Александру и "Аннушку".

В 5 кадров полароида, кулинары, поручившиеся за владельцев "черных", должны показать Сергею, Русику и Артему, что им нужно приготовить. Только помощники будут знать, какие блюда должны приготовить черные фартуки, всю рецептуру и презентацию. В этой битве победит самый сильный и находчивый.

Артему нужно приготовить крокеты в стиле салата Цезарь, Сергею – филе Миньон в беконе с овощами нуазет, у Русика сибас с креветками Панцанела.

К сожалению, не понял подсказок друзей Артем и покинул проект "Мастер Шеф" 9 сезон за два шага до кителей.

"Мастер Шеф" 9 сезон 14 выпуск: слезы, крики и неожиданный финал (Видео)

В 16 выпуске 9 сезона "Мастер Шеф" вы увидите как празднуют Новый Год на кухне "Мастер Шеф". Как восьмерка кулинаров-любителей будет создавать сказочные сюрпризы для детей и будет готовить праздничные рецепты. Не останутся ли дети без праздника из-за ошибок кулинаров? Смотрите последний выпуск "Мастер Шеф" 9 сезона перед долгожданным финалом уже в следующую пятницу. Не пропустите!

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