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Воскресенье, 08.12.2019
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Объективно о причине конфликта принца Гарри и Уильяма (Фото)

Объективно о причине конфликта принца Гарри и Уильяма (Фото)
20:54 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: Telegraf EPA

Новости шоу бизнеса:Принц Гарри подтвердил, что его жизненные пути с принцем Уильямом разошлись.

Этого комментария ждали поклонники королевского семейства, потому что было и так понятно, что между братьями не все так гладко.

Теперь королевский биограф Анджела Левайн сообщила, что причина конфликта на самом деле кроется в детстве сыновей принцессы Дианы.

Несмотря на небольшую разницу в возрасте, принц Уильям всегда ощущал себя старшим и пытался защитить своего брата. Принцесса Диана многое доверяла своему первенцу в период развода с принцем Чарльзом. Старшему сыну пришлось особенно тяжело после смерти матери, а принц Гарри сильно ревновал брата к ней еще при жизни.

Биограф уверена, что именно тогда у Гарри и возникла неприязнь к брату. Младший принц продолжил испытывать ревность даже к памяти своей матери.

 
 
 
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Публикация от (@mwakyusa_events)

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После свадьбы с Меган Маркл отношения принцев окончательно испортились. Уильям пытался отговорить Гарри от поспешной женитьбы, но младший был твердо уверен в своем выборе.

Герцог и герцогиня Сассекские даже поселились отдельно, покинув территорию Кенсингтонского дворца. Братья очень редко видятся, даже на официальных мероприятиях они едва обмениваются редкими фразами.

Королевский биограф в своей книге "Гарри: Беседы с принцем" подчеркнула, что неприязнь между внуками Елизаветы II идет родом еще из детства, а Меган Маркл не сыграла здесь решающей роли.

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Принц Уильям, Принц Гарри, Ссора, Королевская семья, Знаменитость, Меган Маркл.
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