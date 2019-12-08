Объективно о причине конфликта принца Гарри и Уильяма (Фото)

Новости шоу бизнеса:Принц Гарри подтвердил, что его жизненные пути с принцем Уильямом разошлись.

Этого комментария ждали поклонники королевского семейства, потому что было и так понятно, что между братьями не все так гладко.

Теперь королевский биограф Анджела Левайн сообщила, что причина конфликта на самом деле кроется в детстве сыновей принцессы Дианы.

Несмотря на небольшую разницу в возрасте, принц Уильям всегда ощущал себя старшим и пытался защитить своего брата. Принцесса Диана многое доверяла своему первенцу в период развода с принцем Чарльзом. Старшему сыну пришлось особенно тяжело после смерти матери, а принц Гарри сильно ревновал брата к ней еще при жизни.

Биограф уверена, что именно тогда у Гарри и возникла неприязнь к брату. Младший принц продолжил испытывать ревность даже к памяти своей матери.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@mwakyusa_events) 19 Май 2018 в 5:31 PDT

После свадьбы с Меган Маркл отношения принцев окончательно испортились. Уильям пытался отговорить Гарри от поспешной женитьбы, но младший был твердо уверен в своем выборе.

Герцог и герцогиня Сассекские даже поселились отдельно, покинув территорию Кенсингтонского дворца. Братья очень редко видятся, даже на официальных мероприятиях они едва обмениваются редкими фразами.

Королевский биограф в своей книге "Гарри: Беседы с принцем" подчеркнула, что неприязнь между внуками Елизаветы II идет родом еще из детства, а Меган Маркл не сыграла здесь решающей роли.