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Мисс Вселенная 2019: названо имя победительницы престижного конкурса красоты

Мисс Вселенная 2019: названо имя победительницы престижного конкурса красоты
08:57 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Новая "Мисс Вселенная" является активисткой по борьбе с гендерным насилием.

В воскресенье, 8 декабря, прогремел конкурс финал конкурса красоты "Мисс Вселенная" в американском городе Атланта, штат Джорджия. Победительницей стала представительница страны ЮАР 26-летняя Зозибини Тунзи.

В 68-м конкурсе красоты "Мисс Вселенная" приняло участие 79 дувушек. Победительница получила почетный титул и корону, которую изготовила швейцарская компания Mouawad.

Девушка стала третьей победительницей из ЮАР, которая завоевала титул "Мисс Вселенная". Зозибини активно выступает против насилия на почве гендерных различий и стереотипов.  

 
 
 
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Miss Universe 2019 is SOUTH AFRICA Text the newly crowned #MissUniverse2019 @zozitunzi to congratulate her +1 (917) 905-9305

Публикация от Miss Universe (@missuniverse)

Второе место на конкурсе заняла 24-летняя Мэдисон Андерсон из Пуэрто-Рико, а третье – 25-летняя представительница Мексики София Арагон

 
 
 
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“Who are you?” “MISS UNIVERSE!!!!” #missuniverse #missuniverse2019 #southafrica

Публикация от Miss Universe (@missuniverse)

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Добавим, в борьбе за главную корону должны были сражаться 90 победительниц национальных отборов конкурса красоты со всего мира. Однако не все красавицы приехали в США. К примеру, представительнице России Анастасии Беляк отказали в визе. Похожей ситуации была и с украинкой Анастасией Субботой.

Модель из Украины выполнила все условия и вовремя подала документы на рассмотрение в посольство, во время собеседования прекрасно ответила на все вопросы на английском языке и объяснила цель поездки, но в консульстве Анастасии сказали, что она "уже третья с целью поехать представлять Украину на конкурсе красоты". Поэтому поездка Субботы была под угрозой. Впрочем, 16 ноября девушка повторно прошла собеседование в посольстве США и на этот раз все же получила визу.

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