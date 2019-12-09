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Можно гордиться: Рита Ора поразила выходом в наряде от украинского дизайнера

Можно гордиться: Рита Ора поразила выходом в наряде от украинского дизайнера
17:24 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:Все больше звезд выбирают наряды украинских дизайнеров для публичных выходов.

популярная певица Рита Ора зажгла в одежде производителя из Украины на стадионе O2 Arena в Лондоне в честь ежегодного рождественского концерта Jingle Bell Ball.

Для выхода на сцену Рита Ора примерила блестящий "аутфит" – платье-корсет со стразами из коллекции украинского бренда FROLOV. Свой образ звезда завершила массивной накидкой с перьями, белоснежными перчатками и колготками.

Видео с рождественского концерта в Лондоне певица также опубликовала на своей странице в инстаграме.

"Jingle Bell Ball всегда такой особенный, и прошлой ночью вы его зажгли. Я могу сделать еще несколько шоу в 2020 году, кто идет?" – добавила в подписи Ора.

 
 
 
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Queen @ritaora in #Frolov «Firework» corset dress

Публикация от FROLOV (@frolovheart)

Легенда и икона стиля: Гвен Стефани выступила в наряде от украинского дизайнера

Наряды от FROLOV в гардеробе многих знаменитостей, как мировых, так и украинских. Ранее в платьях с эффектными блестящими элементами выходили в свет супермодель Алла Костромичова, телеведущая Екатерина Осадчая, певица Гвен Стефани и другие.

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Все по теме:

Рита Ора, Стиль, Образ, Певица, Наряд, Фролов, Украинский дизайнер, Украинский бренд.
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