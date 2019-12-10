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СМИ: Бывший Пэрис Хилтон не может смириться с разрывом с любимой

СМИ: Бывший Пэрис Хилтон не может смириться с разрывом с любимой
21:20 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:Актер Крис Зилка всячески пытается вернуть Пэрис Хилтон и таки пойти с ней к алтарю.

Уже почти год Крис Зилка безрезультатно пытается вернуть строптивую возлюбленную. Актер несколько раз пытался поговорить с Пэрис Хилтон и наладить с ней отношения, однако американская звезда и наследница гостиничного бизнеса откровенно игнорирует бывшего возлюбленного. Знаменитость не скрывает, что не намерена возобновлять роман, который мог перерасти в брак.

"Ее бывший бойфренд Крис Зилка несколько раз звонил и пытался поговорить, но Пэрис не желает общаться и не видела его с ноября прошлого года. Она знает, что Крис просто не подходит для нее, несмотря на то, что он пытается ее вернуть. Пэрис получает много внимания от других парней, потому что сейчас выглядит как никогда хорошо, но и они ей не интересны", – рассказал инсайдер.

Кроме этого, Крис Зилка публично заявил, что у него есть чувства к Пэрис Хилтон, поэтому будет бороться за ее внимание. Однако, как уверяет анонимный источник таблоида, это все бесполезно.

Что известно о романе Пэрис Хилтон и Криса Зилка

Еще зимой 2018 года Пэрис Хилтон и Крис Зилка объявили о помолвке. Актер сделал предложение любимой, когда они находились на романтическом отдыхе в горах. Соответствующие фото Пэрис Хилтон опубликовала в сети и сообщила фанатам, что готовится к свадьбе. Перед камерами она показала роскошное кольцо, украшенное бриллиантом в 20 карат.

С тех пор пара несколько раз переносила торжественную церемонию, подчеркивая журналистам, что их отношения прочны. Однако уже в ноябре 2018 года Пэрис Хилтон отменила помолвку и разорвала роман.

Однако на этом скандальное завершение отношений не закончилось. Крис Зилка требовал вернуть кольцо, стоимость которого составляла около 2 миллионов долларов. Он был настроен решительно и даже готов был подать в суд на бывшую возлюбленную. Однако Пэрис очень быстро поставила актера на место: она рассказала в интервью, что на самом деле Крис Зилка не покупал драгоценность. Кольцо, которое он вручил ей на помолвку, было изготовлено на заказ у американского ювелира Майкла Грина. Она несколько месяцев рекламировала изделие, демонстрируя его на публике, потому драгоценность решила оставить себе.

 

"Я уже заплатила ему за это бесплатной рекламой во всех СМИ и социальных сетях, которая в итоге принесла ему миллионы долларов. В современном мире социальные сети стали другим форматом денег. Поэтому кольцо останется в моей шкатулке", – заявила Пэрис Хилтон.

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Отношения, Актер, Пэрис Хилтон, Крис Зилка.
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