СМИ: Кара Делевинь заявила, что рассталась с Эшли Бенсон

Новости шоу бизнеса:Подписчики Кары взбудоражились от таких новостей и поверили в то, что актриса ушла от Эшли Бенсон.

В понедельник на странице Кары Делевинь в Twitter появились сообщения:

Мы с Эшли расстались. Кажется, мне больше не нравятся женщины.

Поклонники оставили Делевинь много слов поддержки и засыпали вопросами. Но позже выяснилось, что на странице модели похозяйничали злоумышленники, которые взломали ее аккаунт.

Кроме сообщений о расставании хакеры запостили анонс о розыгрыше iPhone и призыв к сомнительным пожертвованиям.

Через некоторое время Кара вернула контроль над учетной записью и удалила все хакерские сообщения. Скорее всего, между ней и Эшли все по-прежнему в порядке.

Напомним, о романе Кары и Эшли стало известно летом 2018 года, когда папарацци поймали их в Лондоне во время поцелуя. Девушки долго интриговали общественность своими отношениями, но в этом году во время произнесения речи на TrevorLIVE Gala Делевинь официально заявила, что уже год как встречается с Бенсон. Известно, что звезды даже сыграли свадьбу, но в Лас-Вегасе, и юридической силы их бракосочетание не имеет.