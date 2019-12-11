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Среда, 11.12.2019
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СМИ: Кара Делевинь заявила, что рассталась с Эшли Бенсон

СМИ: Кара Делевинь заявила, что рассталась с Эшли Бенсон
09:21 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Подписчики Кары взбудоражились от таких новостей и поверили в то, что актриса ушла от Эшли Бенсон.

В понедельник на странице Кары Делевинь в Twitter появились сообщения:

Мы с Эшли расстались. Кажется, мне больше не нравятся женщины.

Поклонники оставили Делевинь много слов поддержки и засыпали вопросами. Но позже выяснилось, что на странице модели похозяйничали злоумышленники, которые взломали ее аккаунт.

Кроме сообщений о расставании хакеры запостили анонс о розыгрыше iPhone и призыв к сомнительным пожертвованиям.

Через некоторое время Кара вернула контроль над учетной записью и удалила все хакерские сообщения. Скорее всего, между ней и Эшли все по-прежнему в порядке.

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Напомним, о романе Кары и Эшли стало известно летом 2018 года, когда папарацци поймали их в Лондоне во время поцелуя. Девушки долго интриговали общественность своими отношениями, но в этом году во время произнесения речи на TrevorLIVE Gala Делевинь официально заявила, что уже год как встречается с Бенсон. Известно, что звезды даже сыграли свадьбу, но в Лас-Вегасе, и юридической силы их бракосочетание не имеет.

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Расставание, Знаменитости, Эшли Бенсон, Кара Делевинь.
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