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Брэд Питт прокомментировал слухи о своих романах

Брэд Питт прокомментировал слухи о своих романах
11:06 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:В процессе развода Питту приписывали несколько романов с другими женщинами.

Три года назад Брэд и Анджелина решили оставить позади 12 лет совместной жизни и подали на развод. И хотя пара еще не довела до конца бракоразводный процесс из-за раздела имущества, актеры уже могут назвать себя свободными. 

По последним сведениям, его нынешняя пассия — 30-летняя актриса Алия Шокат. Недавно Брэд дал интервью New York Times и призвал не верить в эти слухи.

Я ничего не избегаю, но и ничего специально не ищу. Не знаю, сколько женщин у меня было по слухам за эти два-три года, но ни одна из этих связей не является правдой, — прокомментировал актер приписываемые ему романы.

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Питт признался, что раньше прятался от сплетен и лишь недавно научился спокойно на это реагировать:

В 90-е я просто прятался и курил травку. Было очень неуютно от всего этого внимания. Но потом я осознал, что таким образом загнал себя в тюрьму. Теперь я вышел из нее и нормально живу, а люди, оказывается, не такие уж и плохие.

Что касается Анджелины Джоли, были новости о том, что после развода с Брэдом актриса решила больше никогда не выходить замуж. По ее словам, она и за Питта замуж не собиралась, но на этом настояли сам Брэд и их с Джоли дети. Сейчас актриса возвращается к публичной жизни, украшает обложки изданий и дает откровенные интервью.

Я чувствую, что кровь возвращается в мое тело, — недавно прокомментировала свое состояние Анджелина.

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Роман, Отношения, Брэд Питт, Знаменитости.
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