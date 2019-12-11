Эмили Ратаковски выпустила серьги в форме обнаженной женской фигуры (Видео)

Собственную коллекцию бренда Inamorata Эмили показала в Instagram. Модель не стала скрывать, что в создании украшений участвовал ее отец-художник.
При разработке ювелирных изделий Ратаковски преследовала не только коммерческие, но и эстетические цели.
Я спросила своего отца (моего любимого художника), может ли он нарисовать женскую фигуру одной линией, и теперь вы можете увидеть результат, — рассказала она.
Поклонники Эмили оценили ее творческий порыв. Комментарии под фото были полны восторга и комплиментов как необычным украшениям, так и самой Ратаковски. Однако нашлись и те, кому не очень понравилась ее задумка. "Они похожи на изогнутые скрепки", — написал один из подписчиков.