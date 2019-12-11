Эмили Ратаковски выпустила серьги в форме обнаженной женской фигуры (Видео)

Новости шоу бизнеса:Сам бренд и эти серьги демонстрируют всю красоту женского тела.

Собственную коллекцию бренда Inamorata Эмили показала в Instagram. Модель не стала скрывать, что в создании украшений участвовал ее отец-художник.

При разработке ювелирных изделий Ратаковски преследовала не только коммерческие, но и эстетические цели.

Я спросила своего отца (моего любимого художника), может ли он нарисовать женскую фигуру одной линией, и теперь вы можете увидеть результат, — рассказала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram @emrataratajkowski_ #emilyratajkowski#model#paparazzi#hollywood#oscar#victoriassecret#stars#instagram#style#girl#news#эмилиратаковски#модель#голливуд#оскар#викториясикрет#звезды#знаменитости#стиль#девушка#новости Публикация от La Dèesse Emily Ratajkowski (@emrataratajkowski_) 10 Дек 2019 в 2:51 PST

Поклонники Эмили оценили ее творческий порыв. Комментарии под фото были полны восторга и комплиментов как необычным украшениям, так и самой Ратаковски. Однако нашлись и те, кому не очень понравилась ее задумка. "Они похожи на изогнутые скрепки", — написал один из подписчиков.