Гены пальцем не раздавишь: известные потомки великих людей прошлого (Фото)

1 Говорят, что яблоко от яблони недалеко падает... если только вы не перенесете его на несколько поколений вперед или не измените ему имя, или, если у него не будет разнообразного генофонда, который придаст яблоку такой вид, словно оно упало с апельсинового дерева. Иногда гены срабатывают непостижимым образом, будь то гены бабушек, дедушек или родителей, заставляя людей с удивлением заявить: "Это твой отец?!" или "Ты совсем не похожа на свою сестру!" Чарли Чаплин и Уна Чаплин Уна Чаплин (Oona Chaplin) происходит из актерской семьи, поэтому неудивительно, что она также выбрала этот путь. Ее мать - актриса Джеральдин Чаплин (Geraldine Chaplin), а дедушка-Чарли Чаплин. Уна получила известность, благодаря роли Талисы Маэгир в "Игре престолов", а также сериалам "Багряное поле" и "Табу".

2 Авраам Линкольн и Том Хэнкс На случай, если вы еще этого не знали, Том Хэнкс, актер, который считается элитой Голливуда, является родственником одного из величайших американских президентов, Авраама Линкольна. Родство Хэнкса идет по линии матери президента, что делает его четвероюродным братом бывшего президента.

3 Джанет Ли и Джейми Ли Кертис Джейми Ли Кертис, которая прочно утвердилась в роли "королевы крика" после фильма ужасов Джона Карпентера (John Carpenter) "Хэллоуин", является дочерью "гламурной девушки" Джанет Ли (Janet Leigh). Ли, которая тоже является актрисой, лучше всего запомнилась сценой в душе в классическом триллере Альфреда Хичкока "Психо".

4 Минни Рипертон и Майя Рудольф Удивительная певица и автор песен Минни Рипертон (Minnie Riperton), известная своим синглом 1975 года Lovin ' You, является матерью актрисы фильмов, озвучки, комика и певицы Майи Рудольф (Maya Rudolph). В течение 7 лет она была частью шоу Saturday Night Live, после чего появилась в фильмах "Врожденный порок", "Девичник в Вегасе", "В пути", "Дорога, дорога домой" и ряде других.

5 Марлон Брандо и Туки Брандо Марлон Брандо, один из самых влиятельных актеров 20-го века, является дедушкой Туки Брандо (Tuki Brando). Однако тот факт, что он внук знаменитого актера, не сделал жизнь Туки легкой. Его отец был убит прямо перед его рождением, а мать покончила с собой, когда Туки было всего 5 лет, и после смерти знаменитого деда Туки был исключен из его завещания. Несмотря на сложности, Туки Брандо окончил медицинскую школу и делает себе имя в качестве модели, причем ему уже довелось поработать с Versace.

6 Энн Гвинн и Крис Пайн Крис Пайн (Chris Pine) – известный американский актер, который пошел по стопам своей бабушки, Энн Гвинн (Anne Gwynne). Гвинн стала одной из первых "королев крика", сыграв в многочисленных фильмах ужасов. Ее внук Крис Пайн наиболее известен своими ролями в фильмах "Звездный путь", "Любой ценой" и "Чудо-женщина".

7 Джейн Остин И Анна Чанселлор Джейн Остин, известная писательница, является двоюродной бабушкой в восьмом поколении Анны Чанселлор (Anna Chancellor). В 1995 году Чанселлор снялась в роли Кэролайн Бингли в адаптации романа Остин "Гордость и предупреждение".

8 Дебби Рейнольдс, Кэрри Фишер и Билли Лурд Эти три прекрасные леди – представительницы трех поколений, которые играли в самых популярных фильмах и сериалах в истории. Две из трех актрис, а именно Кэрри Фишер (Carrie Fisher) и Билли Лурд (Billie Lourd) снимались в "Звездных войнах", которые многие из нас любят, а Дебби Рейнольдс (Debbie Reynolds) известна своими ролями в фильмах "Поющие под дождем", "Вход и выход" и "Непотопляемая Молли Браун".

9 Герберт Генри Асквит и Хелена Бонэм Картер Герберт Генри Асквит (Herbert Henry Asquith) был выдающейся фигурой в английской истории. Он стал первым графом Оксворда и Асквита, а также премьер-министром Соединенного Королевства во время Первой мировой войны. Вот малоизвестный факт: он является прадедом эксцентричной актрисы, лауреата множества премий, Хелены Бонэм Картер (Helena Bonham Carter). Она наиболее известна ролью миссис Ловетт в фильме "Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит", ролями Марлы Сингер в "Бойцовском клубе" и мадам Тенардье в "Отверженных".

10 Чарльз Диккенс и Гарри Ллойд Вы когда-нибудь читали "Оливера Твиста", один из бестселлеров Чарльза Диккенса о сироте, которого отдали в ученики гробовщику? Он попал в этот список потому, что его пра-пра-пра-правнуком является актер Гарри Ллойд (Harry Lloyd), наиболее известный своими ролями Уилла Скарлета в драматическом сериале BBC 2006 года "Робин Гуд" и Визериса Таргариена в "Игре престолов". Ллойд дебютировал как актер в возрасте 16 лет, сыграв Джеймса Стирфорта в фильме 1999 года "Дэвид Копперфилд".

11 Нельсон Мандела и Золека Мандела Нельсон Мандела, который был президентом Южно-Африканской Республики и лауреатом Нобелевской премии мира, является дедушкой Золеки Манделы (Zoleka Mandela). Золека – спикер и писатель, стала послом Организации Объединенных Наций в сфере сотрудничества в области безопасности дорожного движения после того, как ее дочь трагически погибла в автомобильной аварии.

12 Чарли Чаплин и Джеймс Тьерре У английского комика Чарли Чаплина есть внук, цирковой артист, Джеймс Тьерре. Похоже, способность развлекать и смешить людей Чаплин передал и своему внуку. Тьерре известен своими работами в фильмах "Шоколад", "Фантастические иллюзии" и др.

13 Кларк Гейбл и Кларк Джеймс Гейбл Кларк Гейбл, которого лучше всего знают по роли Ретта Батлера в фильме "Унесенные ветром", является дедушкой Кларка Гейбла III. Его внук был актером, моделью, предпринимателем и телеведущим, который вел шоу Cheaters.

14 Грегори Пек и Итан Пек В период с 1940-х по 1960-е годы Грегори Пек был одним из самых популярных кинозвезд и, как это часто бывает, его внук Итан Пек (Ethan Peck) также стал актером. Похоже, Итан унаследовал внешность и талант своего деда. Он известен своими ролями в фильмах "Время", "Ученик чародея" и "Ничего не бойся".

15 Дж. Д. Сэлинджер и Мэтт Сэлинджер Автор книги "Над пропастью во ржи" Дж. Д. Сэлинджер - отец актера и продюсера Мэтью Роберта Сэлинджера (Matthew Robert Salinger). Мэтью известен своими ролями в фильмах "Месть придурков" и "Капитан Америка". В отличие от сестры, написавшей мемуары под названием "Ловец снов", Мэтью решил уважать частную жизнь своего покойного отца.

16 Пабло Пикассо и Диана Видмайер Пикассо Известный художник Пабло Пикассо является дедушкой Дианы Видмайер Пикассо (Diana Widmaier Picasso), которая, что неудивительно, стала историком искусств, специализирующимся на современном искусстве. Диана имеет степень магистра в области частного права и степень магистра в области истории искусств. Она является соучредителем ювелирной компании Mene.

17 Уинстон Черчилль и Николас Соумс Уинстон Черчилль - один из самых известных политиков всех времен, приведший Великобританию к победе во Второй мировой войне. Эта знаменитая личность - дедушка Николаса Соумса (Nicholas Soames), который пошел по стопам своего деда и тоже стал политиком. Соумс является членом парламента с 1997 года.