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Актер Колин Ферт развелся с женой после 22 лет брака

Актер Колин Ферт развелся с женой после 22 лет брака
11:03 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Колин Ферт, похоже, так и не смог примириться с неверностью супруги.

59-летний британский актер театра и кино разорвал отношения с женой Ливией Джуджолли. Пара вместе воспитывала двух сыновей. Как утверждают представители близкого окружения звездной четы, экс-возлюбленные остались в тесных дружеских отношениях.

На днях голливудский актер решил расстаться с 50 летней женой Ливией Джуджолли. Несколько лет назад их отношения уже оказывались под угрозой и брак дал трещину. Теперь близкое окружение Колина Ферта сообщило, что решение пары окончательное и бесповоротное.

Однако после 22 лет семейной жизни пара не готова окончательно попрощаться друг с другом. Вместе они будут воспитывать своих сыновей.

Колин и Ливия расстались. Они поддерживают дружеские отношения, любовь к детям не перестанет объединять их. Они просят оставить их частную жизнь в покое. Дальнейших комментариев не будет, – рассказал представитель звездных экс-супругов.

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Брак Колина Ферта и Ливии Джоджулли оказался устойчивым даже к изменам. Их супружеская жизнь переживала кризис 2015 года. Тогда жена голливудского актера закрутила роман с итальянским журналистом Марко Бранкаччи, который длился почти год. Эта история получила огласку только в 2018 году, когда Ливия подала в суд на экс-любовника, утверждая, что страдает от преследований.

Однако звездный муж нашел в себе силы простить измену и поддерживал жену. Он даже ответил сочувствием на письмо Марка Бранкаччи. Тот отправил Колину Ферту совместное фото с Ливией, пытаясь донести правду и усилить душевную боль.

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Отношения, Развод, Знаменитости, Актер, Колин Ферт.
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