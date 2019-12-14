Оля Полякова рассказала о дружбе своего отчима с Фиделем Кастро и Пабло Эскобаром

Новости шоу бизнеса:Известная украинская певица Оля Полякова рассказала много подробностей про свою жизнь и семью.

Отчим популярной украинской певицы Оли Поляковой был высокопоставленым дипломатом и дружил с такими историческими личностями как Фидель Кастро и Пабло Эскобар. Об этом артистка рассказала в интервью Дмитрию Гордону.

"Он ездил в командировки на Кубу, дружил с Фиделем Кастро. В Мексику, Уругвай ездил перед смертью. С Фиделем Кастро они часто встречались, потому что отчим был там консулом Совесткого Союза пять лет", - рассказала певица.

А вот слухи о том, что Фидель Кастро - крёстный Оли Поляковой, она назвала неправдой.

"Это байка! В тот момент, когда они дружили, моя мама ещё не была замужем. Но сама история о дружбе правдива. Он не только дружил с Фиделем Кастро, а ещё и имел знакомства с Пабло Эскобаром. Советский Союз продавал ему кукурузник. Вот такая вот история", - рассказала артистка.

Также Полякова добавила, что её отчим, которого она считает и называет отцом, мог часами рассказывать увлекательные рассказы о своей работе и вообще был очень интересным человеком.