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"Этому я должна научить ее": Дженнифер Лопес хочет, чтобы ее дочь брала пример со стриптизерши (Фото)

"Этому я должна научить ее": Дженнифер Лопес хочет, чтобы ее дочь брала пример со стриптизерши (Фото)
18:12 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Как и всякая мама, Дженнифер Лопес мечтает о счастье своего ребенка.

Недавно она рассказала, что уже выбрала для дочери ролевую модель. Вот только она оказалась уж больно неожиданной.

Главная роль в картине "Стриптизерши" принесла Дженнифер Лопес похвалу критиков и номинацию на престижную премию "Золотой глобус". Как оказалось, сыграв разбитную танцовщицу Рамону, певица прониклась своим персонажем настолько, что теперь видит в раздевающейся за деньги пилонистке... пример для подражания.

В недавнем интервью изданию The New York Times Лопес призналась, что всем девушкам, включая и ее 11-летнюю дочь Эмми, есть чему поучиться у героини "Стриптизерш". И нет, вовсе не виртуозным танцам на пилоне.

"Рамона независимая. “Мне надо привлекать парней, хочу, чтобы они любили меня и давали мне деньги” — это все не про нее. У нее есть дочь, и Рамона — настоящая мама-медведица. Ее очень увлекательно играть, так как она может быть заботливой и любящей, а когда надо, готова ударить ножом", — сообщила Дженнифер.

 
 
 
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Публикация от  (@jlo)

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Дженнифер Лопес хочет, чтобы ее 11-летняя дочь брала пример со стриптизерши. По мнению Лопес, героиня, которую она сыграла, обладает положительными качествами, которые можно перенять. Она обладает целеустремленностью и уверенностью в себе. Играя ее, Дженнифер переменила мнение даже о себе самой.

"Я всегда была такой романтичной, много думала об отношениях, а эта женщина — моя полная противоположность. И чтобы сыграть ее, уверенно шагать на высоких каблуках, влезть в ее шкуру, я осознала, что на самом деле я сама по себе. Именно этому я должна научить свою дочь. Что ты всего можешь добиться в одиночку и самостоятельно. Женщин не так уж часто учат этому", — рассказала Лопес.

Напомним, Дженнифер Лопес воспитывает 11-летних близнецов Макса и Эмми, рожденных в союзе с певцом Марком Энтони. Несмотря на то, что супруги давно расстались, они сохранили хорошие отношения и даже периодически видятся. К слову, нынешний жених Дженнифер Алекс Родригез ничего не имеет против.

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Все по теме:

Дети, Брак, Знаменитости, Звезды, Муж, Певицы, Исполнители, Дженнифер Лопес, Стриптизерши.
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