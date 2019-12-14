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Том Круз потребовал у Кэти Холмс увидеться с дочерью на Рождество

Том Круз потребовал у Кэти Холмс увидеться с дочерью на Рождество
19:22 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: Twitter

Новости шоу бизнеса:Зарубежные таблоиды сообщают: Том Круз, который не общается с дочерью уже семь лет, неожиданно решил провести с ней праздники.

Том Круз, кажется, ни с того ни с сего воспылал отцовскими чувствами и потребовал, чтобы Кэти Холмс, с которой он развелся в 2012 году, привезла ему дочь ней Рождество.

Издание Woman’s Day сообщает, что Круз не просто попросил, а буквально приказал доставить ему Сури. «Том боролся за право видеться с дочерью долгое время и наконец-то получил возможность провести Рождество с Сури», — сказал инсайдер изданию.

Впрочем, никаких судебных документов, подтверждающих это заявление, так и не появилось, а представитель Кэти в беседе с порталом Gossip Cop отметил, что это не более чем выдумки журналистов.

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Отметим, что за последние семь лет Круз видел дочь лишь однажды, и было это аж четыре года назад. Наследница прилетала к отцу в его лондонскую резиденцию с няней. Кэти категорически отказалась сопровождать девочку — настолько она не хотела встречаться с экс-супругом.

Напомним, Кэти сбежала от супруга, когда поняла, что его увлечение сайентологией зашло слишком далеко. Кстати, инсайдеры говорят, что не общается со своей наследницей Том по этой же причине — представители Церкви просто напросто запрещают ему видеться с Сури.

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Том Круз, Семья, Звезды, Знаменитость, Известные личности, Семейная жизнь.
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