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Даже не пытался встретиться: почему Брэд Питт не общается со своим сыном

Даже не пытался встретиться: почему Брэд Питт не общается со своим сыном
13:45 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:По СМИ ходят вероятные причины ссоры голливудского актера и его сына.

В 2016 году самая красивая пара Голливуда Брэд Питт и Анджелина Джоли объявили о разводе. На тот момент они вместе воспитывали шестерых (!) детей: Мэддокса, Пакса, Захару, Шайло и двойняшек Вивьен и Нокса. Борьба за опеку длилась вплоть до этого года, как и сплетни вокруг ссоры Брэда и сына Мэддокса.

Поговаривают, что отец и сын совсем не общаются. Точная причина СМИ не известна, но давно ходят слухи, что Брэд Питт ударил Мэддокса в ходе очередной ссоры на борту частного самолета. Актер отрицал эти обвинения, но, тем не менее, факт остается фактом: Мэддокс перестал общаться с отцом.

И сегодня стали известны новые подробности семейного скандала. «Брэд не пытался встретиться с Мэддоксом. Они вообще не вступал в контакт. Но Брэд надеется, что когда его сын станет старше, они снова сблизятся», — прокомментировал ситуацию анонимный источник, приближенный к звезде.

СМИ: Приемные сыновья Брэда Питта отказались встречать с ним Рождество

Также он поделился инсайдерской информацией, что ни Мэддокс, ни Пакс и Захара не собираются встречать праздники с отцом. А вот родные дети актера, Шайло и двойняшки отпразднуют Рождество с папой.

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Семья, Брэд Питт, Сын, Актер.
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