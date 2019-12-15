Даже не пытался встретиться: почему Брэд Питт не общается со своим сыном

Новости шоу бизнеса:По СМИ ходят вероятные причины ссоры голливудского актера и его сына.

В 2016 году самая красивая пара Голливуда Брэд Питт и Анджелина Джоли объявили о разводе. На тот момент они вместе воспитывали шестерых (!) детей: Мэддокса, Пакса, Захару, Шайло и двойняшек Вивьен и Нокса. Борьба за опеку длилась вплоть до этого года, как и сплетни вокруг ссоры Брэда и сына Мэддокса.

Поговаривают, что отец и сын совсем не общаются. Точная причина СМИ не известна, но давно ходят слухи, что Брэд Питт ударил Мэддокса в ходе очередной ссоры на борту частного самолета. Актер отрицал эти обвинения, но, тем не менее, факт остается фактом: Мэддокс перестал общаться с отцом.

И сегодня стали известны новые подробности семейного скандала. «Брэд не пытался встретиться с Мэддоксом. Они вообще не вступал в контакт. Но Брэд надеется, что когда его сын станет старше, они снова сблизятся», — прокомментировал ситуацию анонимный источник, приближенный к звезде.

Также он поделился инсайдерской информацией, что ни Мэддокс, ни Пакс и Захара не собираются встречать праздники с отцом. А вот родные дети актера, Шайло и двойняшки отпразднуют Рождество с папой.