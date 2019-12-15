Звезда "Великолепного века" показал трогательные фото своей жены и маленького сына

В 2017 году Бурак Озчивит разбил сердца тысяч женщин по всему миру.
Турецкий актер узаконил свои отношения с возлюбленной Фархие Эвджен, которая подарила ему сына Карана.
Пара нередко выходила в свет вместе, а после пополнения в семье начала изредка радовать поклонников совместными фотографиями в социальных сетях.
Смотрите самые свежие фото Бурака Озичивита и его жены из Instagram.
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