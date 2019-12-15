Звезда "Великолепного века" показал трогательные фото своей жены и маленького сына

Новости шоу бизнеса:Турецкий актер Бурак Озчивит порадовал фанатов новыми семейными фотографиями.

В 2017 году Бурак Озчивит разбил сердца тысяч женщин по всему миру.

Турецкий актер узаконил свои отношения с возлюбленной Фархие Эвджен, которая подарила ему сына Карана.

Пара нередко выходила в свет вместе, а после пополнения в семье начала изредка радовать поклонников совместными фотографиями в социальных сетях.

Смотрите самые свежие фото Бурака Озичивита и его жены из Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram @evcenf Публикация от Burak Özçivit (@burakozcivit) 3 Дек 2019 в 1:19 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Karan'ım.. The Spaceship Captain! Публикация от Fahriye Evcen Özçivit (@evcenf) 14 Дек 2019 в 12:13 PST

Ранее сообщалось о том, что Мерьем Узерли перевоплотилась в брюнетку для нового фильма.