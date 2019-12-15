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Воскресенье, 15.12.2019
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Звезда "Великолепного века" показал трогательные фото своей жены и маленького сына

Звезда "Великолепного века" показал трогательные фото своей жены и маленького сына
18:51 Сегодня Телеграф showbiz.clutch.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Турецкий актер Бурак Озчивит порадовал фанатов новыми семейными фотографиями.

В 2017 году Бурак Озчивит разбил сердца тысяч женщин по всему миру.

Турецкий актер узаконил свои отношения с возлюбленной Фархие Эвджен, которая подарила ему сына Карана.

Пара нередко выходила в свет вместе, а после пополнения в семье начала изредка радовать поклонников совместными фотографиями в социальных сетях.

Смотрите самые свежие фото Бурака Озичивита и его жены из Instagram.

 
 
 
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@evcenf

Публикация от Burak Özçivit (@burakozcivit)

 
 
 
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Karan'ım.. The Spaceship Captain!

Публикация от Fahriye Evcen Özçivit (@evcenf)

Семейная идиллия: королевская семья Испании представила свою рождественскую открытку

Ранее сообщалось о том, что Мерьем Узерли перевоплотилась в брюнетку для нового фильма.

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Фото, Мерьем Узерли, Бурак Озчивит, Фархие Эвджен.
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